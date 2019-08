Razpis za opremo laboratorija razveljavljen. Bo to podražilo projekt?

V zvezi z nabavo opreme za laboratorij je bilo vloženih več revizijskih zahtevkov. Kot poročajo Finance, je Biomedis M.B. revizijski zahtevek sam umaknil, zahtevek Labeneje še v času pred oddajo ponudb državna revizijska komisija zavrnila. Na izbor v drugem največ vrednem sklopu opreme pa se je uspešno pritožil Interexport, eden večjih dobaviteljev v zdravstvu v lasti Aleša Jenčiča.

Državna revizijska komisija je ugotovila kršitve zakona o javnem naročanju in je zato julija razveljavila prvotni izbor Salusa, Veletrgovine, ki je bil v drugem sklopu razpisa najugodnejši ponudnik.

Precejšnja podražitev investicije

Razpis za združene laboratorije je bil objavljen pred letom dni, pri čemer je ministrstvo naročnik in plačnik vseh gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter dobave in namestitve vse opreme, medtem ko je UKCL naročnik diagnostičnega potrošnega materiala za sedem let in pogarancijskega vzdrževanja sistema ALS ter drugih laboratorijskih aparatov za pet let.