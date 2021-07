Študentski dom Ljubljana je za študijsko leto 2021/2022 objavil razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih ter razpis za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito. Študentje morajo vlogo najkasneje do 16. avgusta oddati preko spletnega portala eVŠ, so sporočili z ministrstva za šolstvo.

Skupaj je razpisanih 12.102 mest za subvencionirano bivanje, od tega je 4588 mest namenjenih novim študentom, 7.514 mest pa tistim, ki bodo svoje bivanje v študentskih domovih v prihodnjem študijskem letu podaljšali. Študentom s priznano mednarodno zaščito je namenjenih 25 mest, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Višina subvencije v študijskem letu 2021/2022 bo v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znašala 21,5 evra. FOTO: Shutterstock Višina subvencije v študijskem letu 2021/2022 bo v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znašala 21,50 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov, so še sporočili.