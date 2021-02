ZPM Slovenije sprva izenačena z Zavodom Iskreni, nato so jim točke odvzeli

Zveza prijateljev Mladine Slovenije je bila ena izmed 135 organizacij, ki se je prijavila razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam - ne pa tudi ena izmed izbranih 17, ki so na koncu prejele sredstva. In to kljub temu, da jim je ocenjevalna komisija sprva podelila maksimalno število točk, po ponovnem pregledu pa so ji bile točke po naših informacijah odvzete. "S polno paro delamo že celo leto, brez prestanka, zato smo na razpis prijavili tisto, kar se nam je zdelo prav. Saj je bil razpis namenjen preprečevanju zdrsa družin v revščino," pravijo pri ZPM. Ostri so medtem v Levici, kjer zahtevajo še preostalo dokumentacijo.

Na razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covid-19, ki ga je že junija lani objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se je prijavilo 135 organizacij. Komisija je najvišje ocenila 17 prijavljenih - med njimi tudi Zavod Iskreni, med ustanovitelji katerega je tudi minister Janez Cigler Kralj. Ta sicer očitke, da je kakorkoli vplival na odločitev petčlanske komisije, ki je izbirala, kdo bo prejel sredstva, zanika. A se bo moral zaradi dodelitve sredstev Zavodu Iskreni zagovarjati na interpelaciji.

Izmed 135 prijav jih je šest prišlo prepozno, 129 vlog je bilo formalno popolnih, od tega jih 7 ni izpolnjevalo pogojev. 122 vlog je doseglo minimalni kakovostni kriterij in so šle v ocenjevanje s strani komisije, pri čemer je bila vsaka vloga ocenjena s strani treh različnih ocenjevalcev. Med 17 izbranih organizacij z najvišjo oceno pa so razdelili 1.911.951,66 evrov. Poleg Zavoda Iskreni so najvišji možni znesek - in sicer 130.200 evrov - dobili tudi Študijsko-raziskovalni center za družino, Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Zavod Karitas - Samarijan, Slovenska filantropija - združenje za promocijo prostovoljstva in Rdeči križ Slovenije - območno združenje Novo mesto.

icon-expand Razpis je bil namenjen preprečevanju zdrsa družin v revščino, pravi generalna sekretarka Zveza prijateljev mladine Slovenije. FOTO: Shutterstock

Sredstva pa so poleg njih prejeli tudi ZPM Ljubljana Moste - Polje, Nadškofijska karitas Maribor, Škofijska Karitas Celje, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Rdeči križ - območno združenje Ljubljana, Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja, Kralji ulice, Slovenska karitas in Zavod Spominčica. Na ministrstvu ob tem dodajajo, da so vsi prijavljeni prejeli zaprošeno višino sredstev. No, povsem brez njih pa je ostala Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki je na razpisu prejela premalo točk.

Najvišje možno število prejetih točk na razpisu je bilo 20. "Vsaka vloga je bila ocenjena s strani treh različnih ocenjevalcev. Vse je ves čas vse potekalo transparentno," pravijo na pristojnem ministrstvu.

In to kljub temu, da so izpolnjevali razpisne pogoje, komisija pa jim je prvotno podelila maksimalno število točk, je razvidno iz dokumentacije. A pogoje naj bi izpolnjevalo preveč organizacij, zato je prišlo do ponovnega pregleda prijav. Po katerem pa so ZPM Slovenije po naših informacijah odvzeli štiri točke, posledično pa je organizacija ostala brez vseh sredstev. 'Zveza prijateljev Mladine Slovenije prvotno izenačena z Zavodom Iskreni, nato pa dobila manj točk' In kaj je bil razlog za odvzem točk in posledično državnih sredstev? Organizacija je kot ciljno skupino navedla"otroke, mladostnike in druge" (te so v obrazložitvi opredelili kot starše ali pa družino otrok in mladostnikov), prijavili so"pomoč družinam na terenu, delitev materialnih sredstev, finančno pomoč". Prav ti "drugi" so jih po naših informacijah na koncu, po ponovnem pregledu, stali točk, saj se je komisija odločila, da ne gre za posebno skupino.

icon-expand Breda Krašna, generalna sekretarka Zveza prijateljev mladine Slovenije. FOTO: POP TV

Da naj bi prvotno imeli dovolj točk za prejem sredstev razpisa, nato pa so jih bile odvzete, na Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ne vedo. "Sklep o neizbiri smo prejeli 5. 1. 2021. In to je edina informacija, ki smo jo prejeli glede tega razpisa. Smo pa bili začudeni, da je ministrstvo z objavo rezultatov zamujalo več mesecev, saj je bilo v razpisu zapisano, da bomo prejeli rezultate septembra 2020," pojasnjuje Breda Krašna, generalna sekretarka Zveza prijateljev mladine Slovenije. "Iz dostopnih dokumentov je razvidno, da je bila Zveza prijateljev Mladine Slovenije prvotno izenačena z Zavodom Iskreni, nato pa dobila manj točk in izpadla iz razpisa,"so medtem jasni v Levici, kjer zahtevajo vso preostalo dokumentacijo. "13.marca, ko se je Slovenija zaprla, smo potrebovali približno en teden, da smo strnili vrste in začeli delati še več kot ponavadi. Potrebno je bilo priskočiti na pomoč družinam z računalniki, takoj se je pojavil problem hrane, otroci in družine so bili doma, stroški so bistveno narasli. S polno paro delamo že celo leto brez prestanka, zato smo na razpis prijavili tisto, kar delamo in tisto, kar se nam je zdelo prav. Saj je bil razpis namenjen preprečevanju zdrsa družin v revščino,"pravi Krašna. Poskušamo se prijaviti na čim več razpisov, včasih smo na njih uspešni, drugič ne, še dodaja.