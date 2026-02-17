Naslovnica
Slovenija

Razpisali predobravnavani narok za Hoxhaja

Koper, 17. 02. 2026 19.19 pred 31 minutami 2 min branja 6

Avtor:
N.V. STA
Shqipron Hoxhaj

Na koprskem okrožnem sodišču so razpisali predobravnavni narok za 36-letnega Shqiprona Hoxhaja, ki so ga konec januarja iz Hrvaške izročili Sloveniji. Sodišče je moralo narok za poskus kaznivega dejanja izsiljevanja preložiti, ker je Hoxhaj prišel brez zagovornice.

Hoxhaj je bil skoraj deset let nedosegljiv za slovensko pravosodje. Pobegnil je med zaključno akcijo koprskih kriminalistov v zadevi Kobra v letu 2016. Ostali člani združbe so medtem kazni že prestali. Obsojeni so bili zaradi trgovanja s prepovedanimi drogami, nekateri pa tudi zaradi poslov z nezakonitimi migranti.

Shqipron Hoxhaj
Shqipron Hoxhaj
FOTO: Interpol

Hoxhaja so v letu 2021 že prijeli na Kosovu. Povedal pa je, da se je takrat sam predal oblastem, kasneje pa na tamkajšnjem sodišču krivdo za očitke priznal in kazen prestal. V zaporu je bil pet let, je povedal, dodatno je plačal 40.000 evrov. Pojasnil je, da se je januarja letos sam predal policiji na meji med Črno goro in Hrvaško. Zahteval je, da ga čim prej predajo Sloveniji, saj da je želel zaključiti odprt postopek na koprskem sodišču.

Na predobravnavni narok je prišel brez zagovornice, saj ji je preklical pooblastilo, zato sodnica Polona Trebežnik Šlibar naroka ni mogla opraviti in ga je preložila na prihodnji teden. Hoxhaj je napovedal, da se bo do takrat poskušal dogovoriti z odvetnico, da ga bo še naprej zastopala, saj pozna njegov primer.

Koprsko tožilstvo mu v obtožnici očita poskus kaznivega dejanja izsiljevanja. Gre za zgodbo, v kateri so bili ostali trije obtoženi že dvakrat oproščeni, sodba pa je pravnomočna. Hoxhaj je poudaril, da želi čim prej zaključiti tudi ta sodni postopek.

shqipron hoxhaj narok tožilstvo

Upokojenci veseli dviga pokojnin, a ob tem: 'Ni dovolj. Višje so tudi cene'

Katarini Bervar Sternad se obeta mesto predsednice KPK

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kunccix
17. 02. 2026 19.57
Klient Janše in Hojsa
Odgovori
0 0
V SHESHELJ
17. 02. 2026 19.48
Ah ne nooo, še mal jih uvozite v Slovenijo... kmal bo Albanija st.3, če ni celo že 🤔
Odgovori
+1
1 0
dron
17. 02. 2026 19.47
Inštrukcije dobiva od svojega sorodnika Jufke, da bo vse zastaralo.....
Odgovori
+0
1 1
Slovenec963
17. 02. 2026 19.42
Želi hitro k nam da bo oproščen...!?
Odgovori
+1
1 0
odpisani zasedli vlado
17. 02. 2026 19.42
Zahteval je naj ga izročijo sloveniji???Naredil pa je napako tokrat na sodišču z zavlačevanjem.Dokler je še na vladi ta vlada in predsednica musarca bi bil garantirano pomiloščen kar se pa ne bo zgodilo,če na vlado pride katera nova.
Odgovori
+1
1 0
Slovenec963
17. 02. 2026 19.41
Naj bo oproščen v slo. banana republik...!?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
