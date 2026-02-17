Razpisali predobravnavani narok za Hoxhaja

Hoxhaj je bil skoraj deset let nedosegljiv za slovensko pravosodje. Pobegnil je med zaključno akcijo koprskih kriminalistov v zadevi Kobra v letu 2016. Ostali člani združbe so medtem kazni že prestali. Obsojeni so bili zaradi trgovanja s prepovedanimi drogami, nekateri pa tudi zaradi poslov z nezakonitimi migranti.

Hoxhaja so v letu 2021 že prijeli na Kosovu. Povedal pa je, da se je takrat sam predal oblastem, kasneje pa na tamkajšnjem sodišču krivdo za očitke priznal in kazen prestal. V zaporu je bil pet let, je povedal, dodatno je plačal 40.000 evrov. Pojasnil je, da se je januarja letos sam predal policiji na meji med Črno goro in Hrvaško. Zahteval je, da ga čim prej predajo Sloveniji, saj da je želel zaključiti odprt postopek na koprskem sodišču.

Na predobravnavni narok je prišel brez zagovornice, saj ji je preklical pooblastilo, zato sodnica Polona Trebežnik Šlibar naroka ni mogla opraviti in ga je preložila na prihodnji teden. Hoxhaj je napovedal, da se bo do takrat poskušal dogovoriti z odvetnico, da ga bo še naprej zastopala, saj pozna njegov primer.

Koprsko tožilstvo mu v obtožnici očita poskus kaznivega dejanja izsiljevanja. Gre za zgodbo, v kateri so bili ostali trije obtoženi že dvakrat oproščeni, sodba pa je pravnomočna. Hoxhaj je poudaril, da želi čim prej zaključiti tudi ta sodni postopek.