Različni odzivi na incident na Triglavu

Razpoke na slovenski politični levici. Če so enotni glede interpelacije šolske ministrice Simone Kustec, vložili jo bodo, ko preboli covid in se vrne z bolniške, pa so razklani glede incidenta pod Triglavom. Marjan Šarec podpira taktiko Tee Jarc, medtem ko Tanja Fajon in Alenka Bratušek njenega obnašanja ne odobravata. "To ni bilo niti za v hlev," pa pravi dežurni meteorolog, ki se je na Kredarici tudi sam vmešal v dogajanje.