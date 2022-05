Turističnim bonom se čas izteka. Tako stare kot nove lahko unovčimo le še do konca junija. A veliko državljanov še ni šlo na oddih na račun vavčerjev. Neizkoriščenih je še približno 20 odstotkov celotne vrednosti bonov iz obeh let. Ker se vavčerjem pišejo zadnji dnevi, telefoni na klicnem centru Fursa pregorevajo, vse več ljudi išče podatek, koliko bonov jim je še ostalo. Kje to lahko preverite?