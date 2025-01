Razposajenci in žareče nebo odganjali spomin na novoletne tragedije

Čeprav je bilo zadnjih sedem dni v času med božičem in prihodom novega leta praznično in počitniško obarvanih, so jih poleg toplih podob žal zaznamovali tudi prizori tragedij. Smrt je kosila po vsem svetu. Tisti, ki se jih ni dotaknila, pa bodo v svoje albume lahko dodali nekaj nepozabnih fotografij, ki jih bodo lahko še dolgo občudovali. Zbrali smo nekaj prizorov, ki so zaznamovali zadnje dni starega in prve novega leta.

OGLAS

Najbolj množična tragedija se je zgodila na krovu letala Jeju Air v Južni Koreji. Od 181 oseb sta pot iz Bangkoka preživela le dva člana posadke. Letalo je ob strmoglavljenju trčilo v betonski zid na koncu pristajalne steze na mednarodnem letališču Muan, nato pa so ga zajeli plameni. Pilot je sicer pred strmoglavljenjem poročal o trku z jato ptic in pred nesrečo poslal klic v sili.

Usodni zid ob koncu pristajalne steze v Južni Koreji. FOTO: AP icon-expand

Številna življenja je vzel tudi sam vstop v novo leto. Ura je bila tri zjutraj, znamenita ulica Bourbon Street v francoski četrti New Orleansa pa je še vedno vrvela od veseljačenja. "Vse, kar sem videl, je bil poltovornjak, ki je povozil vse na levi strani pločnika," je pretresena priča opisala, kako se je novoletno veselje v hipu sprevrglo v grozo. S svojim vozilom je moril nekdanji ameriški veteran, rojen v Teksasu, ki se je radikaliziral. S seboj je vzel 14 življenj, še 35 ljudi je spravil v bolnišnico.

Tragedija v New Orleansu FOTO: Profimedia icon-expand

Prvi dan novega leta je počilo tudi v Las Vegasu. Pred hotelom v solastništvu Donalda Trumpa je eksplodiral Teslin Cybertruck, umrl je voznik, še sedem ljudi je bilo lažje poškodovanih. Preiskovalci so ugotovili, da je bil avtomobil poln posod z gorivom in pirotehničnih izdelkov za ognjemet. Preiskovali so morebitno povezanost s predhodnim napadom v New Orleansu, saj sta bili obe vozili najeti pri istem podjetju, pa tudi možnost terorističnega dejanja.

Nadzorna kamera je ujela trenutek eksplozije Cybertrucka FOTO: Profimedia icon-expand

Novega leta dan je bil krvav tudi v naši bližnji soseščini. Po sporu v lokalni gostilni je 45-letni Črnogorec odšel domov po orožje, se vrnil in tam ustrelil štiri ljudi, nato pa nadaljeval svoj strelski pohod po Cetinju. Skupno je nazadnje umoril kar 12 ljudi, med njimi tudi dva otroka, bratca, stara devet in 14 let, še štiri ljudi pa hudo ranil. Vse žrtve so bili njegovi sorodniki, botri ali najbližji prijatelji. Med drugim je umoril tudi svojo sestro, s katero sta le nekaj ur prej skupaj silvestrovala.

Tragedija na Cetinju FOTO: AP icon-expand

V Sloveniji pa je novoletni teden zaznamovala tragična nesreča s pirotehniko. Čeprav ni terjala najvišjega davka, je bil ta vseeno zelo visok. Na območju Ljubljane se je starejši otrok v družbi prijateljev igral na igrišču, ko je skušal prižgati pirotehnično sredstvo. To sprva ni delovalo, nato pa mu je eksplodiralo v rokah. Otrok je pri tem utrpel zelo hude poškodbe po celotnem telesu, predvsem po rokah in obrazu. "Posledice bodo žal trajne," je potrdila Policija.

Novinarska konferenca, na kateri je Policija sporočila, da bodo posledice žal trajne. FOTO: 24ur.com icon-expand

Nekateri pa so se ob slovesu od starega leta vseeno odlično zabavali. Najprej so v 2025 vstopili v oddaljeni tihomorski otoški državi Kiribati, v Sloveniji je bila takrat ura šele enajst dopoldne starega leta. Kot zadnja država je novo leto pozdravila Ameriška Samoa, ki leži le 220 kilometrov vzhodno od Samoe na drugi strani mednarodne datumske meje. Še za njo pa sta ob 13. uri po srednjeevropskem času uradno v leto 2025 prišla tudi nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok, ki sodita pod ZDA.

Svet se je združil v praznovanju novega leta FOTO: AP icon-expand

Leto 2025 so v Sydneyju pozdravili s tradicionalnim ogromnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu. Organizatorji v Avstraliji so pripravili največjo predstavo, kar jih je to pristaniško mesto kdaj koli videlo. Za spektakel so uporabili več kot devet ton ognjemetov, brezpilotne letalnike in posebne dvižne ploščadi.

Ognjemet v Sydneyju FOTO: Profimedia icon-expand

Oči vsega sveta so na silvestrovo vedno uprte tudi v New York. Znameniti trg Times Square je ob polnoči navdušeno zrl v zrak. Po enominutnem odštevanju in tradicionalnem spustu krogle so z neba začeli deževali raznobarvni lističi. Nevihta čarobnih konfetov je že 34. leto zapored poskrbela za marsikateri cmok v grlu.

Silvestrovanje v New Yorku FOTO: AP icon-expand

Konfeti, ki jih odvržejo na Times Square, so iz 100-odstotno recikliranega materiala, ki bi ga sicer zavrgli in je biorazgradljiv. Kmalu po dogodku pa ekipe čistilcev poskrbijo, da je trg znova čist in v prvotnem stanju.

Times Square kmalu po dogodku počistijo. FOTO: Profimedia icon-expand

Mnogi so leto 2025 pričakali na prostem tudi v Sloveniji, v številnih mestih so bili organizirani koncerti. Čeprav so se v večini občin ognjemetu odpovedali, je obiskovalce Ljubljane pričakal petminutni ognjemet. Zbranim je bilo naklonjeno tudi vreme, ko je nebo nad prestolnico razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu.

Silvestrovanje v Ljubljani FOTO: Bobo icon-expand

Silvestrovanje v Ljubljani FOTO: Bobo icon-expand

Točno opolnoči pa je bilo precej manj bučno v Beogradu, ki sicer slovi kot prestolnica veseljačenja. Sprevod, ki se je na silvestrski večer začel viti po ulicah, je bil sprva glasen in bučen ob zvokih žvižgov in piščalk, nekaj minut pred polnočjo pa je vse potihnilo. Prižgale so se bliskavice na mobilnih telefonih, pokanje petard je bilo slišati le v daljavi, večtisočglava množica pa je molčala od 23.52 do 00.07 in s 15-minutnim molkom oblastnikom s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu sporočala, da niso pozabili žrtev tragedije v Novem Sadu in da zahtevajo, da se krivce privede pred roko pravice.

Novoletni protest v Beogradu FOTO: AP icon-expand

Poleg tragedij in spomina nanje je vstop v novo leto vseeno postregel tudi s številnimi lepimi trenutki. Na silvestrovo je poznavalec severnega sija Jure Atanackov napovedal možnost pojava severnega sija tudi nad Slovenijo. In aurora borealis je naposled tudi zares zaplesala na temnem silvestrskem nebu. Pojav je bil sicer nekoliko manj izrazit od pričakovanega, a opazovali so ga lahko na primer tudi iz Ribnice na Pohorju. Nebesna predstava pa takrat ni rekla zadnje besede. Ko je padel mrak, so barvne luči na temnem nebu znova zaplesale tudi na novoletni dan.

Pogled na severni sij iz Arje vasi FOTO: Boštjan Barl icon-expand

Na novoletni dan so po vsej Sloveniji tradicionalno skočili tudi v vodo. Na osrednji portoroški plaži so vstop v novo leto že tradicionalno proslavili s skoki v morje. Potapljači so pripravili 30. novoletni potop v Velenjsko jezero, s katerim nazdravijo varni potapljaški sezoni in novemu letu. V Celju so se pognali v Savinjo, v Dupleku so skočili v Dravo, v Murski Soboti pa zaplavali v Soboškem jezeru in nagradili najbolj 'odštekano' kopalno opravo.

Novoletni skok v morje FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Novoletni ples kroglic pa je razveselil srečne dobitnike. Izžrebali so tudi srečneža, ki sta prejela glavna dobitka, stanovanji. Srečka za stanovanje v Kopru je bila vplačana v Bohinjski Bistrici, za stanovanje v Ljubljani pa v Šenčurju.