Razprava o Darsovi izbiri Skytolla: je bil razpis prirejen?

Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema elektronske vinjete izbral slovaški Skytoll, ki je oddal ponudbo v višini 15,7 milijona evrov brez DDV. Poleg njega sta ponudbo oddala še Iskratel v partnerstvu z madžarskima ARH Informatics in Dataking Informatikai (14,2 milijona evrov brez DDV) ter konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch (33,4 milijona evrov brez DDV). Oba neizbrana ponudnika sta se na odločitev pritožila.

Več medijev je po izbiri izvajalca poročalo, da izbrani Skytoll nima izkušenj z vzpostavitvijo nadzornega sistema za e-vinjete in tudi, da je Dars javno naročilo v korist slovaškega podjetja večkrat spremenil. Poročanja medijev je na nujni seji komisije povzel Andrej Rajh (SAB) in med drugim izpostavil spremembe zahtevanih referenc ter premik datuma za oddajo ponudbe.

Minister za infrastrukturnoJernej Vrtovec se je odločno postavil na stran Darsa in pobudnikom današnje seje očital veliko nepoznavanje postopka vodenja javnega naročila. "Razumem, da boli. Da boli, ker od uprave Darsa ni izbran nekdo, ki je za 17 milijonov evrov dražji. Mogoče boli tudi zaradi sorodstvenih povezav med enim izmed pobudnikov in bivšim kandidatom za mandatarja," je bil kritičen.

"Enostavno ne moremo na podlagi medijskega poročanja ocenjevati, kdo je primeren in kdo ne. Ta seja je sestavljena samo iz časopisnih člankov, ki so jih pripravile PR-agencije, če tako hočete," je še dodal in ocenil, da gre zgolj za vršenje določenih pritiskov na Darsovo odločitev.

Minister je ponovil, da upravi Darsa zaupa, da so postopek vodili popolnoma transparentno. "Tega ne bomo ocenjevali na podlagi medijskega poročanja, ne na seji komisije, ampak imamo za to pristojne institucije,"je sklenil.

Postopek oddaje javnega naročila je strnil predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjakin poudaril, da gre v informacijskem in organizacijskem smislu za zahteven in obsežen projekt. Ker na Darsu ni dovolj znanja in izkušenj za pripravo razpisne dokumentacije, so se obrnili na avstrijski Asfinag, je pojasnil očitke o dobrih 270.000 evrov vredni pogodbi z upravljavcem avstrijskim avtocest.

Dars je sicer razpis objavil 4. septembra lani, takoj po objavi pa so po Hajdinjakovih besedah potencialni ponudniki začeli pošiljati različna vprašanja glede razpisnih zahtev in pobude po dopolnitvah in spremembah razpisne dokumentacije. Kot je poudaril, je bilo vprašanj in pobud 372, vsa pa so anonimna. Strokovna komisija jih je preučila in smiselne pobude upoštevala s preprostim namenom, da se razširi možnost sodelovanja na razpisu za čim večje število ponudnikov, ki so usposobljeni in imajo ustrezne reference, je dejal.

Zavrnil je tudi očitek o podaljšanju roka za oddajo ponudb na 1. december 2020, s čimer naj bi Dars Skytollu omogočil, da kot referenčni sistem lahko prijavil tudi češki sistem, ki je zaživel leto prej. "Enoletno delovanje sistema na Češkem, ki se je izteklo ravno ta dan, in so s tem lahko prijavili dodatno referenco, je zgolj in čisto naključje. 1. december 2020 smo namreč postavili kot mejni datum, saj je ravno ta dan pomenil eno leto od predvidene uveljavitve elektronskega cestninjenja za osebna vozila pri nas," je pojasnil.