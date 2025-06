Razprava o dolgotrajni oskrbi: bi morali plačilo prispevka prestaviti?

Tik pred uvedbo ključnega dela sistema dolgotrajne oskrbe, torej pomoči na domu in začetkom plačevanja obveznega prispevka v višini en odstotek zaposleni in en odstotek delodajalec, se zakonu v državnem zboru obetajo že druge spremembe.

"Od prvega dneva govorim, da je ta zakon tisti zakon, ki je živ, ki se mora prilagajati terenu, mora se prilagajati situaciji, s katero se soočamo, in ravno to počnemo s to novelo," pravi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. "Koalicijski amandmaji. 11 strani jih je. 11 strani, spoštovana koalicija. 27 amandmajev, če sem jih prav preštel. Kako naj mi to pregledamo, če je v redu in tako naprej? Na tak način se to ne dela," pa je opozoril poslanec NSi Janez Cigler Kralj.

Ta trenutek imamo okoli 1600 oskrbovalcev družinskih članov, ki se jim bodo kmalu lahko pridružili še upokojenci. Ti bodo za to delo prejeli 40 odstotkov svoje pokojnine in 1,2-kratnik minimalne plače, kar danes znese dobrih 1050 evrov. To je tudi edina točka s popolno podporo, kjer sta koalicija in opozicija na istem bregu.

Poleg tega je med spremembami še, da znesek nastanitve in prehrane v domovih za starejše ne sme preseči meje minimalne zajamčene pokojnine. Ta je trenutno okoli 780 evrov. Med koalicijo in opozicijo se krešejo mnenja tudi okoli obveznega prispevka, ki ga bomo s prihodnjo plačo plačevali vsi zaposleni in upokojenci.

"Še do danes nimajo jasnih številk, koliko denarja bomo za delovanje sploh potrebovali, pa kjub temu na obveznosti plačila prispevka vztrajajo," je dejala poslanka SDS Karmen Furman.

Pri zaposlenih bo en odstotek prispevka plačal delavec, en odstotek pa delodajalec. Glede na to, da imamo več kot 940.000 zaposlenih in da povprečna bruto plača znaša nekaj manj kot 2.400 evrov, bodo zaposleni v blagajno prispevali več kot 20 milijonov evrov na mesec. Če bi prispevek znižali ali njegov začetek odložili, bi to po opozorilih koalicije ogrozilo celoten sistem. Ta tudi vztraja, da se prispevek ne bo zbiral na zalogo.