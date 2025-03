Nataša Sukič ostaja podpredsednica državnega zbora

Poslanci največje opozicijske stranke SDS so predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Sukič podali po tistem, ko so jo pozvali k opravičilu zaradi njenih navedb, da je pokojninska reforma iz časa druge vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine. Sukičeva tega DZ tega ni storila. V SDS ji sicer očitajo, da je v svojih izjavah oškodovanje slovenskih upokojencev pripisala napačni vladi in tako zavestno širila laži.

Pri tem so vztrajali tudi v današnji razpravi. Laži in manipulacije so bile po njihovem mnenju izrečene "z namenom pasiviziranja volilnega telesa pri zbiranju podpisov za naknadni zakonodajni referendum glede privilegiranih pokojnin posameznikom". Služile pa bi tudi "kot manipulacija v podporo pokojninski reformi" vlade Roberta Goloba.