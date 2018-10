Razprava prekinjena, a vlada trdi: Pogajanja s sindikati niso ogrožena

Vlada še ni sprejela izhodišč za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Razpravo o tem so sicer začeli, a so jo prekinili, ker so potrebna dodatna usklajevanja o zahtevah, izhodiščih in pristopu. Minister Medved obljublja, da "dinamika pogajanj s sindikati javnega sektorja ne bo v ničemer ogrožena".

Vlada danes še ni sprejela izhodišč za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil finančni minister Andrej Bertoncelj, so razpravo o tem sicer začeli, a so jo prekinili, ker so potrebna dodatna usklajevanja – o izhodiščih, zahtevah, pristopu ... Predvidoma jo bodo nadaljevali na prihodnji seji, je napovedal. Enako je v pisni izjavi pozneje pojasnil minister za javno upravo Rudi Medved, ki je dodal, da "dinamika pogajanj s sindikati javnega sektorja ne bo v ničemer ogrožena". Po prvotnih napovedih naj bi sicer vlada danes določila izhodišča, v ponedeljek pa bi se njena pogajalska skupina srečala s sindikati javnega sektorja, med katerimi je več stavkajočih. Ker izhodišča danes še niso bila sprejeta, pa se bo verjetno zamaknil tudi začetek pogajanj. Novi minister za javno upravo Rudi Medved je septembra dejal, da je do dogovora s sindikati javnega sektorja mogoče priti relativno hitro. FOTO: Aljoša Kravanja Finančni minister številk danes ni navajal. Je pa že jasno, kakšna so pričakovanja sindikalne strani: nadaljevati tam, kjer so končali spomladi pred odstopom takratnega premierja Mira Cerarja, ko je bila vladna ponudba vredna 306 milijonov evrov v treh letih. Minister Medved sicer pred 14 dnevi, ko je vlada imenovala pogajalsko skupino za dialog s sindikati javnega sektorja, ni mogel zagotoviti, da bo vlada ta sindikalna pričakovanja uresničila. Je pa vendarle dejal, da "bodo pogajanja nadaljevali in jih ne začeli na novo". Pogajalsko skupino za dialog s sindikati javnega sektorja bo vodil Peter Pogačar, ki bo odslej tudi zaposlen na ministrstvu za javno upravo. Vlada ga je namreč danes imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo. Z mesta generalnega direktorja omenjenega direktorata pa je razrešila Igorja Kotnika. Poleg tega je vlada imenovala tudi novo državno sekretarko na ministrstvu za javno upravo. Vodstvu ministrstva se bo s 15. oktobrom pridružila Mojca Ramšak Pešec, ki je pred leti na ministrstvu vodila direktorat za javni sektor. Med letoma 2016 in 2018 je bila zaposlena v kabinetu ministrice na ministrstvu za zdravje, do današnjega imenovanja pa je bila vodja sektorja za splošne zadeve na generalnem sekretariatu vlade. Tudi Ramšak Peščeva je članica vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja. Je pa vlada v to skupino danes imenovala še dva nova člana, predstavnico združenj občin Lariso Istenič ter predstavnika generalnega sekretariata vlade Igorja Lakoto.