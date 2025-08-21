Razprodaja eksotičnih 'zverinic': na Bledu zanje ni več prostora

Zavetišče je v nekaj manj kot šestih letih delovanja na Bledu zamenjalo tri lokacije. Od decembra 2019 so eksotične živali, takrat pod imenom Čudovite živali, bivale v prostoru ob blejski igralnici. V začetku leta 2022 so se pod novim imenom Čudežne zverinice preselile na začasno lokacijo na Ljubljanski cesti, kjer je bila prej trgovina Mercator, konec lanskega leta pa v Trgovski center Bled, kjer naj bi ostale dlje časa.

Kot je pojasnila skrbnica živali, biologinja Nika Leben, so vedeli, da bo težko plačevati visoke stroške, zato so želeli na Bledu postaviti tudi igralnico za otroke. Tu pa se je zataknilo. Prvi za to namenjen in pripravljen prostor so morali namreč zapustiti in se preseliti v drugega, nato pa se je ob menjavi lastnika izkazalo, da morajo zapustiti tudi tega. Tako so se nam načrti za igralnico izjalovili.

"Ko smo postavili enostavno računico, koliko je obiska in koliko je stroškov, smo morali potegniti črto, da to ne gre. Začeli smo iskati možnosti, da mogoče vseeno zgodbo nadaljujemo drugje, a se žal zaradi finančne izčrpanosti to ne bo zgodilo. Ker smo verjeli v uspešnost nove lokacije, smo namreč ogromno sredstev vložili v nove terarije in opremo prostora," je pojasnila Lebnova.

Kot je povedala za STA, so mesečno za plačilo najemnine in stroškov odšteli 8000 evrov. Izkazalo se je, da je to glede na obisk preveč. Ker morajo odplačati še kredit, ne morejo najeti in opremiti morebitnih drugih prostorov, ki bi jih našli na Bledu ali v okolici.

"Veliko ljudi želi pomagati z nasveti, na koga naj se obrnemo. Šli smo na različne institucije, se obrnili na osebnosti, ki delajo za zaščito živali, a smo bili povsod prezrti, neslišani ali z negativnim odgovorom. Ker gre za živali, do katerih veliko ljudi še vedno goji negativne občutke, to pravzaprav ni presenetljivo," je izpostavila Lebnova.

Ker jih nobena druga ustanova ni bila pripravljena vzeti pod svoje okrilje in ker morajo odplačati še kredit, so primorani razprodati živali in terarije ter opremo zanje. "Zdaj prodajam živali, prostori se počasi praznijo in te zgodbe bo, kot kaže, povsem konec. Zelo nam je hudo, ampak je situacija brezizhodna," je povedala. Čudežne zverinice bodo na ogled zgolj še do 30. avgusta.

Skrbeli so za okoli 115 živali, med njimi so bile večinoma najbolj pogoste vrste eksotičnih hišnih ljubljenčkov. Ustanova je delovala izključno od vstopnin in donacij, bila pa je kombinacija zavetišča, živalskega vrta in muzeja. Za ljubitelje živali so pripravljali tudi različne programe.

Da se Čudežne zverinice poslavljajo, žalosti tudi blejskega župana Antona Mežana. "Zagotovo je nek cmok v grlu, kajti očitno se ni dalo zagotoviti nekih prostorov, ki bi bili finančno vzdržni glede na visoke najemnine na Bledu in glede na obisk, kakršen je. Če bi občina imela kakšne prostore, bi zagotovo prisluhnila in jim jih namenila, žal pa občina nima prostorov, kamor bi lahko namestila te zverinice," je povedal.