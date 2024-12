Razprodali vse srečke za Novoletni loto, ki prinaša stanovanji v Ljubljani in Kopru

Poleg glavnih dobitkov, kot sta stanovanji v Ljubljani in Kopru, bodo izžrebane tudi tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje deset let, deset počitnic v vrednosti 5000 evrov in drugi denarni dobitki. Skupaj bo tako na voljo kar 10.515 dobitkov, v skupni vrednosti več kot dva milijona evrov. Najmanjši dobitek je vreden 50 evrov.

Že vse od izuma evropskega modela loterijskih iger so med najbolj zaželenimi tudi tako imenovani blagovni dobitki. Nekoč so bili to kelihi, zlatniki in obrt v središču mesta, danes so to počitnice, avtodomi, kolesa in stanovanja, so na Loteriji Slovenija zapisali v sporočilu za javnost.