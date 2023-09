Razprodanih še zadnjih 300 vstopnic za dobrodelno tekmo

Kot je povedal direktor športnomarketinške agencije Sport Media Focus Tomaž Ambrožič, so zadnjih 300 vstopnic shranili za najbolj nujne potrebe. Te so nato dali v prodajo, a so bliskovito hitro pošle. Stadion je torej povsem razprodan.

Svetovne nogometne zvezde v Ljubljano prihajajo na poziv predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. To so Gianluigi Buffon, David James, Oliver Bierhoff, Nemanja Vidić, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Mikael Silvestre, Aljoša Asanović, Mario Mandžukić in Vladimir Šmicer.

Dogajanje bosta prenašali dve veliki tuji televiziji, prenos pa bo dostopen v več kot 100 državah. Končno število gledalcev bi po napovedih lahko preseglo več milijonov.