Slovenija

Razrahljani vijaki, luknje med ploščami, nestabilne površine

Ljubljana, 25. 05. 2026 13.26 pred 33 minutami 2 min branja 16

Avtor:
Ne.M.
Skate park v Savskem naselju

Ljubljančani so pred dobrim tednom dobili nov športni park Savsko naselje. V njem so na občini uredili nova igrišča, več je tudi zelenih površin in vse je na prvi pogled videti idealno. A uporabniki družbenih omrežij so kmalu po odprtju opozorili na nepravilnosti in slabo izvedbo – predvsem skate parka, ki bi po posnetkih sodeč lahko predstavljal tudi nevarnost za otroke.

Na družbenih omrežjih se je kmalu po odprtju parka razširil posnetek, ki priča, da "dobro opravljeno delo" v skate parku v resnici ni bilo tako dobro. Uporabnik se je obregnil ob kakovost izdelave, kot je razvidno iz njegovega videoposnetka, pa bi lahko bilo nevarno tudi za otroke. Za celoten kompleks je bilo namenjenih dobrih milijon in pol evrov, "tako da verjamem, da so tudi ostale stvari na takem nivoju", je še pripomnil avtor videoposnetka. Njegov posnetek je na omrežju X delil tudi raper Rok Trkaj.

Posnetki so na družbenih omrežjih razjezili tudi nekatere uporabnike. "Tole je za gledat, ne za gor skakat," je zapisal eden izmed njih. "Kvaliteten material je 10 odstotkov dražji," je cinično pripomnil drugi uporabnik. Tretji pa: "Če bi ga na Temuju kupili, bi bil vsaj cenejši, če ne celo boljši."

Ko smo danes dopoldne obiskali igrišče, so na njem že potekala popravila.

Ljubljansko občino smo prosili za pojasnila, ki jih zaenkrat še čakamo. Kot so ob odprtju parka pojasnili, je bilo območje pred prenovo degradirano in deloma zapuščeno, z dotrajanimi površinami in neurejeno okolico. V okviru prenove so zasadili 70 novih dreves in dodatne grmovnice, ki bodo prišle prav predvsem med poletno vročino. Kot trdijo na občini, so prenovljene površine zasnovane tako, da omogočajo uporabo vsem prebivalcem, tudi starejšim, osebam z oviranostmi ter družinam z vozički.

Na območju sta dve novi večnamenski igrišči in dve novi igrišči za padel. Uredili so obstoječe košarkarsko igrišče in teniška igrišča skupaj s potmi in dostopi, namestili devet novih igral na otroško igrišče in prenovili park za skejterje.

Športni otoki obsegajo sedem naprav za trim, uredili so pohodno-tekaško pot z razsvetljavo pa tudi prostore za posedanje in počitek z novimi 34 klopmi. Delno so prenovili tudi brunarico in garderobe. Uporabnike na družbenih omrežjih in obiskovalce je med drugim zmotilo, da je park ograjen, a na občini pojasnjujejo, da je to zaradi vandalizma, zaprt pa bo ponoči od 22. ure dalje.

KOMENTARJI16

Borka76
25. 05. 2026 13.59
Kako lahko tehnično prevzamejo takšen objekt? So pregledi kar v pisarnah, ali kako???
seter73
25. 05. 2026 13.58
Manjka tocno 10% materiala
Vesela Jasna
25. 05. 2026 13.44
Občina ima zagotovo garancijo, ga bodo že popravili in izboljšali. Izkušenih graditeljev skate parkov ni veliko, ali pa jih celo ni v Sloveniji. Svetujem, da na naslednjih županskih volitvah izvolite Primca. Dobili boste novo molilnico na prostem, s katero ne bo takšnih težav.
Koronavirusovec
25. 05. 2026 13.42
Kako pa vejo da niso bili vandali na delu?
LeviTUMOR
25. 05. 2026 13.40
Balkancom dol maha za skaterje. Njim je vazna samo njihova narodna,njihov nikakršen stil, cevapi in "pare". Predvsem "paaaareee samo paaare". Najvecji problem je seveda, ker so iz to mentaliteto in izgledom okužili se vecino slovenije.
Vesela Jasna
25. 05. 2026 13.50
Predvsem desničarje, ki bodo štiri leta poljubljali roko Stevotu, da bodo lahko Slovencem srali po glavah. Brez njega je vaša pasulj koalicija mrtva v petih minutah. Srečno in upam, da si vsaj redno umiva roke.
NIMA VEZE
25. 05. 2026 13.40
na hitro nareto gnar pobasan to je to
Vzorčen primer
25. 05. 2026 13.37
Ko gre gre. Teraj do konca.
Razsuti Tovor
25. 05. 2026 13.37
Dajmo no, to je že smešno, še posebej za Ljubljano. Če pa dobro pomislim, kdo je za župana ...
Bebo2
25. 05. 2026 13.37
kakšni šalabajzerji pa so to delali? a ni nobenih mojstrov več v LJ?
Roadkill
25. 05. 2026 13.37
Pa dobro se zgodi in sem prepričan da bodo sanirali kmalu. Ali morate res iz vsake banalne zadeve nerediti celo dramo?to je vaš domet izgleda
Houdre
25. 05. 2026 13.35
Tko kt mol
Jaz2000
25. 05. 2026 13.33
"park ograjen, a na občini pojasnjujejo, da je to zaradi vandalizma, zaprt pa bo ponoči od 22. ure dalje" prvih devet mesecev je brezplačen, potem pa bo Jankovič zahteval vstopnino +10%
zvoneti
25. 05. 2026 13.32
Pa kaj bi radi, ne moreš imeti provizijo in kvaliteto. Saj ga niste dobili zaradi vaših potreb, ampak, da lahko nekdo pokasira. Kaj vam ni jasno?
ptuj.si
25. 05. 2026 13.30
Zoki je pravi car.
Borka76
25. 05. 2026 13.06
🙈🙈🙈
