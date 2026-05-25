Razrahljani vijaki, luknje med ploščami, nestabilne površine

Na družbenih omrežjih se je kmalu po odprtju parka razširil posnetek, ki priča, da "dobro opravljeno delo" v skate parku v resnici ni bilo tako dobro. Uporabnik se je obregnil ob kakovost izdelave, kot je razvidno iz njegovega videoposnetka, pa bi lahko bilo nevarno tudi za otroke. Za celoten kompleks je bilo namenjenih dobrih milijon in pol evrov, "tako da verjamem, da so tudi ostale stvari na takem nivoju", je še pripomnil avtor videoposnetka. Njegov posnetek je na omrežju X delil tudi raper Rok Trkaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Posnetki so na družbenih omrežjih razjezili tudi nekatere uporabnike. "Tole je za gledat, ne za gor skakat," je zapisal eden izmed njih. "Kvaliteten material je 10 odstotkov dražji," je cinično pripomnil drugi uporabnik. Tretji pa: "Če bi ga na Temuju kupili, bi bil vsaj cenejši, če ne celo boljši." Ko smo danes dopoldne obiskali igrišče, so na njem že potekala popravila.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Popravila skate parka v Športnem parku Savsko naselje Damjan Žibert

Popravila skate parka v Športnem parku Savsko naselje Damjan Žibert

Popravila skate parka v Športnem parku Savsko naselje Damjan Žibert

Popravila skate parka v Športnem parku Savsko naselje Damjan Žibert

Popravila skate parka v Športnem parku Savsko naselje Damjan Žibert

Popravila skate parka v Športnem parku Savsko naselje Damjan Žibert

Popravila skate parka v Športnem parku Savsko naselje Damjan Žibert













Ljubljansko občino smo prosili za pojasnila, ki jih zaenkrat še čakamo. Kot so ob odprtju parka pojasnili, je bilo območje pred prenovo degradirano in deloma zapuščeno, z dotrajanimi površinami in neurejeno okolico. V okviru prenove so zasadili 70 novih dreves in dodatne grmovnice, ki bodo prišle prav predvsem med poletno vročino. Kot trdijo na občini, so prenovljene površine zasnovane tako, da omogočajo uporabo vsem prebivalcem, tudi starejšim, osebam z oviranostmi ter družinam z vozički.