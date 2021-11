Razrešen direktor zavoda za blagovne rezerve, vlada določila vršilca dolžnosti

Vlada je izdala odločbo o razrešitvi Tomija Rumpfa s položaja direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, in sicer po 1. alineji prvega odstavka 38. člena Zakona o zavodih, saj je direktor 11. novembra podal odstopno izjavo in s tem zahtevo za razrešitev.

Direktorju zavoda je torej mandat zaradi razrešitve prenehal veljati s 15. novembrom, vlada pa je morala v vmesnem času zaradi zagotovitve nemotenega delovanja zavoda imenovati vršilca dolžnosti. Za to mesto je imenovala Andreja Kužnerja , ki je svoj mandat nastopil s 16. novembrom. Funkcijo vršilca dolžnosti lahko opravlja do imenovanja novega direktorja, vendar največ leto dni oziroma najdlje do 15. novembra 2022.

Vlada je sicer Rumpfa za direktorja zavoda za blagovne rezerve aprila letos imenovala za obdobje štirih let, pred tem je bil po odstopu Antona Zakrajška vršilec dolžnosti. Poleg njega se je na razpis prijavil še žvižgač Ivan Gale , ki je prvi opozoril na številne nepravilnosti glede nabave zaščitne opreme. Natečajna komisija je oba ocenila kot primerna kandidata, pretehtale pa so Rumpfove vodstvene izkušnje, ki jih Gale ni imel. Rumpf je bil tudi nekdanji direktor Kobilarne Lipica.

Zavod za blagovne rezerve so v času koronavirusa zaradi številnih očitanih nepravilnosti obiskali kriminalisti. Država je na primer plačala 860.000 evrov za dober milijon kosov papirnatih mask dvema podjetjema. V enem je za prodajo prodajo skrbela soproga takratnega direktorja Zakrajška, ki je davčna dolžnica in ena od vpletenih v hekerski napad na državno Luko Koper in še dve drugi podjetji pred devetimi leti. Zakrajšek je sicer uradno prošnjo za razrešitev podal 21. aprila 2020, in sicer zaradi zdravstvenih težav.

Odmeval je tudi primer, ko je za maske iz prtičkov, ki so jih od Uprave za zaščito in reševanje prejele nekatere slovenske občine, država odštela 860 tisoč evrov, kar je od 76 do 80 centov na masko. Številni župani so jih ogorčeni poslali nazaj, odgovornosti pa niso želeli sprejeti ne na Zavodu RS za blagovne rezerve ne na Upravi RS za zaščito in reševanje. Za te iste maske, ki jih je država drago plačala oziroma je s podjetjema, ki jih izdelujeta, zavod za blagovne rezerve sklenil pogodbi (zavod sicer sodi pod okrilje gospodarskega ministrstva), so v nekem drugem podjetju uvedli inšpekcijski nadzor tržnega inšpektorata, ki prav tako sodi pod gospodarsko ministrstvo.