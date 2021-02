Razrešenega Gašpariča bo zamenjal človek, ki udari po mizi. Tudi dobesedno, ko zmanjka vina

Doktor fizikalnih znanosti sicer ni noben politični novinec. Med letoma 2004 in 2008 je bil poslanec DZ iz vrst LDS. In takrat je tudi postal znan širši javnosti. Nekateri lokalni pomurski mediji ga omenjajo kot 'zelo aktivnega Prekmurca', ki zna očitno tudi udariti po mizi. Sploh ko zmanjka njemu priljubljenega traminca.

Kdo je Mitja Slavinec? Doktor fizikalnih znanosti je od leta 2015 dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, konec leta 2019 je nastopil drugi mandat (z novo funkcijo se s tega položaja umika), pred tem je bil dve leti predstojnik oddelka za fiziko na omenjeni fakulteti. V obdobju od leta 2004 do 2008 je bil poslanec državnega zbora, kasneje je neuspešno kandidiral za župana Murske Sobote. Od nedavnega sedi tudi v svetu murskosoboške bolnišnice, kamor ga je Vlada RS kot člana imenovala za obdobje do 21. septembra. Ob oblikovanju aktualne vlade pred manj kot letom dni je bil eden od potencialnih ministrskih kandidatov - najprej za šolskega ministra, omenjal se je tudi kot možen kandidat za ministra za javno upravo.

Kaj se je torej zgodilo aprila 2005? Slavinec se je mudil v omenjeni gostilni, ko so ga natakarji obvestili o (zanj očitno) naravnost grozljivi situaciji - zmanjkalo je njemu najljubšega vina traminca. Ker pa je to res nedopustno, pa še priponk z imeni niso nosili natakarji, je bil poslanec nad povsem nesprejemljivo postrežbo tako ogorčen, da je poklical kar na interventno številko 113 - navsezadnje je šlo za res nujen primer. Predstavil se je je kot poslanec DZ, doktor fizike in zahteval policijsko posredovanje. A njegova zgroženost in bes se tukaj nista končala. Može v modrem, ki so na kraj dogodka po njegovi oceni prišli absolutno prepozno, je najprej pošteno ozmerjal, kaplja čez rob (žal ne traminca) pa je bila neobstoječa knjiga pritožb v lokalu. Po zmerjanju vseh povprek, so mu dokončno popustili živci. Pričel je kričati in udrihati po mizi. Večkrat je vpijoče ponovil, da je "poslanec, doktor fizike Mitja Slavinec", pomiriti pa naj bi ga uspeli šele njegovi prijatelji, s katerimi je prišel v gostinski lokal.

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so zoper njega nato podali obtožni predlog na ljubljansko okrajno sodišče - zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju in do pooblaščene osebe, navaja omenjeni medij.

Čeprav so v stranki LDS o njegovem "nedopustnem obnašanju" nato tudi poglobljeno razpravljali, pa zoper njega niso disciplinsko ukrepali. Vodja poslanske skupine je z njim opravil "resen pogovor", Slavinec pa je dogodek obžaloval in se prizadetim opravičil.

V DZ pa so se takrat (znova) pojavile tudi ideje za uvedbo etičnega kodeksa oziroma nekakšnih pravil obnašanja poslancev. Tega je Slovenija nato dobila šele junija lani.