Razrešeni člani ARRS vložili tožbo na Upravno sodišče

Za člane Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) so v zakonu o javnih agencijah zelo natančno predpisani razlogi, kdaj se nekoga lahko razreši, in nobeden od teh razlogov ni bil izpolnjen, je za Večer pojasnila odvetnica Nataša Pirc Musar .

Člani ARRS menijo, da so jih razrešili, ne da bi ugotavljali, ali za ta obstajajo razlogi, poročata Večer in Dnevnik.

Vlada je prejšnji četrtek v upravnem odboru javne agencije ARRS kot predstavnike ustanovitelja razrešila Emilijo Stojmenovo Duh, Tončka Kregarja, Jano Kolar in Justino Erčulj ter imenovala nove člane upravnega odbora ARRS. To so postali Igor Emri, Gabrijela Horvat, Fidel Krupić in Tina Tomažič, ki so v soboto za kandidata v. d. direktorja agencije potrdili Mitjo Lainščaka, vlada pa ga je isti dan potrdila.