Razrešenih zgolj 12 do 15 odstotkov vlomov v zasebno lastnino

Storilci tovrstnih kaznivih dejanj izkoriščajo našo nepozornost in mimogrede odtujijo denarnico ali telefon. Ker je v decembrskem času veliko dogodkov, se rado zgodi, da postanemo nepozorni in imajo tatovi lažje delo, zato je pomembno, da se zavedamo, v kakšnem okolju se gibljemo in ostajamo pozorni.

Tudi vlomov v avtomobile je vsako leto manj, kajti kraje tehnične opreme avtomobilov so vse manj pogoste in verjetne. Če so včasih tatovi radi odtujili radie in različne "dodatke", zdaj bolj kradejo stvari, ki jih prevažamo v avtomobilih; to so mobilni telefoni, torbice in denarnice. "Ne puščajte na sedežih vrečk, polnih daril in stvari, ki ste jih kupili v predprazničnem času, saj so mamljiva tarča za morebitne tatove," je znova opozoril Kegljevič.

Vlomi v zasebno lastnino upadajo

Statistika zadnjih let kaže, da število vlomov počasi, a vztrajno upada, saj se ljudje zavedajo, da je treba sprejeti različne ukrepe, da zmanjšamo to možnost. Tudi napredek v izdelavi protivlomnih vrat, cenejši nadzorni sistemi in digitalizacija denarnega toka so med razlogi, zakaj tatovi nimajo več tako lahkega dela. Številni imajo doma še vedno večje količine denarja in nakita ter imajo ob morebitnem vlomu velike stroške.