Razrešili direktorja koprskega stanovanjskega sklada Malenića

Občinski svet je za opravljanje funkcije do imenovanja novega direktorja pooblastil predsednico nadzornega sveta Mojco Hilj Trivič. Kot je navedla, so člani nadzornega sveta v preteklih mesecih ugotovili nepravilnosti in neskladja v delovanju sklada. Pri tem so se konkretno obregnili ob neustrezno vodenje projekta izgradnje neprofitnih stanovanj na lokaciji Nad Dolinsko, ki se vleče vse od leta 2014. Poleg večkratnih zamud pri določitvi začetka gradnje je nadzornike zaskrbelo tudi dejstvo, da finančna konstrukcija projekta ni bila zaprta, sredstva zanj pa so se porabila za druge namene npr. za nakup poslovnih prostorov v višini več kot milijona evrov.