Slovenija

Razrešili ravnatelja OŠ Preddvor, ki ga preiskujejo organi pregona

Preddvor, 15. 04. 2026 10.04 pred 40 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
OŠ Matije Valjavca

Svet Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor je na torkovi seji razrešil ravnatelja šole Jožeta Povšina. Postopek razrešitve se je na podlagi očitkov o številnih nepravilnostih pri njegovem delu, ki jih preiskujejo tudi organi pregona, začel že decembra lani. Končno odločitev pa bo sprejel minister za vzgojo in izobraževanje.

Na domnevne nepravilnosti ravnatelja Jožeta Povšina pri vodenju šole je novembra lani javno opozoril preddvorski župan Rok Roblek. Izpostavil je netransparentno porabo javnih sredstev in kršitev različnih predpisov. Nadzor je med drugim pokazal oškodovanje občin ustanoviteljic in ugotovil neustrezno razmejitev poslovnih dogodkov med šolo ter vrtcem. Župan je dejal, da vrednost zlorab presega 100.000 evrov in da zadevo preiskuje tudi tožilstvo.

Ravnatelj se je na očitke tedaj odzval s trditvijo, da gre za osebno gonjo župana proti njemu. "V resnici se celotna zadeva vrti predvsem okoli vprašanja cene vrtca in drugih napak, ki so nastale na strani Občine Preddvor oziroma občinskega sveta, zdaj pa jih župan z agresivno kampanjo poskuša prevaliti name kot ravnatelja," je izpostavil.

Svet zavoda se je z očitki začel ukvarjati šele po javnem pozivu župana. Na izredni seji sredi decembra je nato svet zavoda sprožil postopek o razrešitvi ravnatelja, ki pa se je precej zavlekel. Kot je povedal župan, se je Povšin izogibal vročitvi poziva k opredelitvi do očitkov, na podlagi česar svet zavoda odloča o dejanski razrešitvi. Tako je bilo treba najeti vročevalca, da mu je bil poziv prejšnji mesec nato vendarle vročen.

Ravnatelj je, kot je dejal župan, na stroške zavoda angažiral tudi odvetniško družbo, ki zastopa njega osebno proti svetu zavoda, kar je v navzkrižju interesov, zato naj bi se z zadevo ukvarjala tudi komisija za preprečevanje korupcije. Po županovim informacijah Povšin zaradi maščevanja tudi odpušča sodelavce in zaposluje druge, kar znova povzroča dolgoročno škodo zavodu. Zato župan od sveta zavoda pričakuje, da bo Povšina tožil, da bo odgovarjal za škodo.

Odziv ravnatelja na razrešitev in na očitke župana STA še čaka.

jože povšin preddvor osnovna šola ravnatelj OŠ Matije Valjavca

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patriot20
15. 04. 2026 11.01
golobist stoposto
Odgovori
0 0
Verus
15. 04. 2026 10.56
A je na razpisu bil "TIMSKI" :D
Odgovori
+0
1 1
Verus
15. 04. 2026 10.57
Ali pa 9 stopnja izobrazbe? :)
Odgovori
+0
1 1
JackRussell
15. 04. 2026 10.55
"Ravnatelj je, kot je dejal župan, na stroške zavoda angažiral tudi odvetniško družbo, ki zastopa njega osebno proti svetu zavoda". Če je to res, še eden ki misli da lahko dela kar hoče.
Odgovori
+0
1 1
