Razrešili ravnatelja OŠ Preddvor, ki ga preiskujejo organi pregona

Na domnevne nepravilnosti ravnatelja Jožeta Povšina pri vodenju šole je novembra lani javno opozoril preddvorski župan Rok Roblek. Izpostavil je netransparentno porabo javnih sredstev in kršitev različnih predpisov. Nadzor je med drugim pokazal oškodovanje občin ustanoviteljic in ugotovil neustrezno razmejitev poslovnih dogodkov med šolo ter vrtcem. Župan je dejal, da vrednost zlorab presega 100.000 evrov in da zadevo preiskuje tudi tožilstvo.

Ravnatelj se je na očitke tedaj odzval s trditvijo, da gre za osebno gonjo župana proti njemu. "V resnici se celotna zadeva vrti predvsem okoli vprašanja cene vrtca in drugih napak, ki so nastale na strani Občine Preddvor oziroma občinskega sveta, zdaj pa jih župan z agresivno kampanjo poskuša prevaliti name kot ravnatelja," je izpostavil.

Svet zavoda se je z očitki začel ukvarjati šele po javnem pozivu župana. Na izredni seji sredi decembra je nato svet zavoda sprožil postopek o razrešitvi ravnatelja, ki pa se je precej zavlekel. Kot je povedal župan, se je Povšin izogibal vročitvi poziva k opredelitvi do očitkov, na podlagi česar svet zavoda odloča o dejanski razrešitvi. Tako je bilo treba najeti vročevalca, da mu je bil poziv prejšnji mesec nato vendarle vročen.

Ravnatelj je, kot je dejal župan, na stroške zavoda angažiral tudi odvetniško družbo, ki zastopa njega osebno proti svetu zavoda, kar je v navzkrižju interesov, zato naj bi se z zadevo ukvarjala tudi komisija za preprečevanje korupcije. Po županovim informacijah Povšin zaradi maščevanja tudi odpušča sodelavce in zaposluje druge, kar znova povzroča dolgoročno škodo zavodu. Zato župan od sveta zavoda pričakuje, da bo Povšina tožil, da bo odgovarjal za škodo.

Odziv ravnatelja na razrešitev in na očitke župana STA še čaka.