Bo Bratuškova odhod Bandellija pogojevala z odhodom Črnčeca?

Potem pa je tu še Levica, ki bi lahko prinesla še dodatnih devet glasov podpore, s tem bi bil Bandelli že razrešen in preostalih iz opozicije ne bi potrebovali. Če bo seveda takšno glasovanje sploh potrebno, Šarec je danes poudaril, da je on svojo dolžnost predsednika vlade opravil – če ga poslanci ne bi razrešili, pa da je potem odgovornost njihova.

Če tega ne bo storil, bo Šarec državnemu zboru v torek sam predlagal njegovo razrešitev, za kar pa bo potrebnih več kot polovica, to je 46 poslanskih glasov. Seveda bi koalicijski LMŠ, SD, SMC in DeSUS po vsej verjetnosti glasovali v skladu s pričakovanji Šarca, a to je še vedno le 38 glasov.

Premier Marjan Šarec je kohezijskega ministra Marka Bandellija pozval k odstopu. Kot so poročali v oddaji 24UR, naj bi Šarec Bratuškovo – še pred današnjim sestankom z Bandellijem – poklical in jo obvestil, kako in kaj, Bratuškova pa naj bi mu preprosto prepustila odločitev. Kar bi lahko razumeli, kot da ji ne bo nasprotovala, toda zdaj so se očitno stvari dodatno zapletle. Pojavljajo se že namigi, da bo Bratuškova odhod Bandellija pogojevala z odhodom Šarčevega državnega sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca .

Kako dogajanje komentirajo v drugih koalicijskih strankah?

Da ima predsednik vlade vedno pravico, da si v soglasju s koalicijsko stranko izbira ekipo, je odločitev premierja komentiral predsednik DeSUS Karl Erjavec. "Če bi bil sam predsednik vlade, bi verjetno ravnal enako," je dejal. Predsednik vlade očitno ni zadovoljen z delom kohezijskega ministra, je še komentiral Erjavec. Kot je seznanjen predsednik DeSUS, pri tem ne gre samo za obnašanje in za nekatera sporna dejanja, ampak tudi za to, da po njegovih informacijah še ni oddal poročila glede črpanja evropskih sredstev.

Gre za odločitev predsednika vlade, je poudaril Erjavec, ki pa ne zna oceniti, kaj to pomeni za vlado oz. za koalicijo. Ni namreč seznanjen s tem, kako na poziv premierja gleda predsednica SAB Alenka Bratušek.

Erjavec je spomnil še, da nekdanji predsednik vlade Miro Cerar v prejšnjem mandatu ni mogel sodelovati z ministrico za kulturo iz vrst DeSUS Julijano Bizjak Mlakar, zato so v stranki njegovo voljo spoštovali in ministrico umaknili.

Zato bodo poslanci DeSUS, če bi prišlo do postopka razrešitve in bi o tem morali glasovati v DZ, glasovali v skladu s pričakovanji predsednika vlade. Kdo bi lahko na ministrskem položaju nasledil Bandellija, pa je po Erjavčevih besedah vprašanje za Šarca in Bratuškovo.

Drugi koalicijski partnerji so v večini Bandellijevo pisanje označili za neprimerno, a navedli, da je presoja v rokah Bratuškove in premierja.

Vodja poslanske skupine in podpredsednica SAB Maša Kociper pa je medtem posvarila, da lahko vsaka afera zamaje koalicijo.

V koalicijski SMC so zapisali, da pozdravljajo Šarčevo odločitev. To je pristojnost in pravica premierja, je spomnila poslanka Janja Sluga in še pojasnila, da bodo v SMC razrešitev podprli, če bo v DZ prišlo do glasovanja.

V SMC menijo, da je vlada trenutno pred velikimi izzivi in vsako tako dejanje posameznega ministra omaje zaupanje v delo vlade in otežuje njeno delo. V SMC po besedah Janje Sluge upajo, da so se vsi drugi visoki državni predstavniki iz te izkušnje nekaj naučili in bodo bolj pazljivi, kaj in na kakšen način komunicirajo v odnosu do državljanov.

Sluga sicer ocenjuje, da Šarčev poziv ne bo zamajal vladne koalicije. "V tem primeru moramo vsi skupaj pokazati veliko mero razuma in praktičnosti ter sprejeti odgovornost," je prepričana. Po njenem mnenju bi bilo prav, da Bandelli odstopi s položaja ministra.

Opozicija ostra do Bandellija, Jelinčičeva SNS pa razrešitve ne bi podprla

V opoziciji ostajajo pri svojih stališčih glede ministra. V SDS se uradno ne odzivajo, za NSi je razrešitev ministra najprej stvar koalicije. V Levici se strinjajo z ministrovo zamenjavo, v SNS pa razrešitve ne bi podprli.

V poslanski skupini SDS so ob razkritju sporne Bandellijeve komunikacije minuli teden izpostavili pričakovanje, da bosta premier Marjan Šarec in predsednica SAB Alenka Bratušek ministra pozvala k odstopu. V nasprotnem primeru bodo v SDS razmislili o prihodnjih korakih, so napovedali in s tem namignili na možnost interpelacije.

Danes sta se pred novinarji oglasila le poslanca SDS. Branko Grims je ob prihodu na sejo odbora DZ za notranje zadeve dejal, da je v primerjavi z globalnim sporazumom glede migracij, o katerem govorijo na seji, zadeva glede Bandellija popolnoma nepomembna tema.

"Bandelli je samo nekdo, ki je govoril tisto, kar drugi levičarji mislijo. Tukaj pa govorimo o uničenju evropske civilizacije, o uničenju Slovenije, o revščini za Slovence, o tem, kar levičarji v resnici delajo," je bil oster Grims.

Poslanec SDS Žan Mahnič pa je poziv Šarca pospremil z besedami, da gre za spuščanje megle pred lokalnimi volitvami.

V Levici so danes pojasnili, da se strinjajo z Bandellijevo zamenjavo na ministrski funkciji. Minuli teden so ministrovo komunikacijo označili za neprimerno.

NSi je Bandellijevo komunikacijo že minuli teden označila za nedopustno oz. neprimerno za ministra. "A naj ga odstavijo tisti, ki so ga na to mesto postavili," je ob prihodu na današnjo sejo odbora DZ v izjavi novinarjem dejala poslanka NSi Ljudmila Novak.

Predsedniku SNS Zmagu Jelinčiču pa se zdi "neumno, da nekoga sankcioniramo za besede, nobenega pa nismo zaradi lopovščin, ki so jih izvajali tudi kot ministri prejšnjih vlad".

"Bolj me skrbijo tisti, ki so pokradli na stotine milijonov, pa jih nihče ne odstavi, niti ne pokliče na odgovornost. Značilno je, da ima beseda v afektu večjo težo, kot milijoni pokradenih evrov ali milijarda evrov denarja, pritihotapljenega preko NLB na iranske račune," je bil oster Jelinčič. Če bo v DZ do tega prišlo, poslanci SNS po njegovih navedbah ne bodo podprli Bandellijeve razrešitve.