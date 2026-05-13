Slovenija

Razrez v delovnih telesih DZ z dodatnimi mesti za Levico in Vesno

Ljubljana, 13. 05. 2026 11.49 pred 41 minutami 3 min branja 4

Avtor:
STA M.V.
Kolegij predsednika DZ

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića je na seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS.

DZ je delovna telesa sicer ustanovil na ponedeljkovi izredni seji, nato pa imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. Pred tem je na zahtevo Svobode, SD, Levice in Vesne odločal tudi o na kolegiju določenem razrezu mest v odborih.

Z njim se namreč omenjene poslanske skupine niso strinjale. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat moralo pripasti več predsedniških mest. V Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih odborih. Opozorili so tudi, da se po poslovniku DZ vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu.

Še pred glasovanjem o odločitvi kolegija je Zoran Stevanović napovedal, da bo kolegiju posredoval predlog sprememb za dodatna mesta za Levico in Vesno, ki je nato že sprejeto odločitev kolegija podprla. Svoboda je bila vzdržana.

Stevanović je nato predlagal dodatna mesta za Levico in Vesno. Ob upoštevanju poslovniške zahteve po lihosti števila članstva v delovnih telesih in obveznosti, da se v posameznem delovnem telesu upošteva razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije, pa je predlagal, da se v teh delovnih telesih poveča število mest tudi koalicijski poslanski skupini. Tako bi se v navedenih odborih po eno mesto dodelilo tudi SDS.

Predlog je kolegij predsednika DZ danes soglasno podprl praktično brez razprave. Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec pa je ugotavljal, da predlagano besedilo ustreza dogovoru, ki sta ga sklenila s Stevanovićem, tako da so v njihovi poslanski skupini s predlogom zadovoljni in ga podpirajo.

Stevanović je v izjavi po seji pojasnil, da se je odločil podati predlog, da "vzdržujejo ključ pravičnosti" do vseh poslanskih skupin. Na vprašanje, zakaj niso takšne odločitve sprejeli že na seji kolegija prejšnji petek, ko so podoben predlog podali v Levici in Vesni, pa je odgovoril, da niso podali podobnega predloga, ampak zgolj predlog, da bi radi imeli več mest, "niso pa nič govorili o tem, na kakšen način bi zagotavljali lihost, kdo bi bil še dodatni član v vseh treh odborih". Kot je dodal, tega nihče tudi ni vključil v dopolnila, zato je sam kasneje podal predlog, na kakšen način bi to rešili.

Mesec je medtem v izjavi po seji ocenil, da je to, da so pridobili prostor za odločanje o teh treh pomembnih temah, pomembna zmaga ne le zanje, ampak za celo državo. Dejal je, da so v poslanski skupini ves čas opozarjali, da razrez, kot ga je prvotno sprejel kolegij, ni v skladu s poslovnikom DZ. Na to so po njegovih besedah opozorili na neformalnem kolegiju, na samem kolegiju, pisali vodstvu DZ, sledile pa so tudi postopkovne zahteve na začetku seje DZ, kjer so "jasno povedali, kateri členi poslovnika DZ so kršeni".

Stevanović ga je nato poklical in sta se dogovorila, kako razrez mest v delovnih telesih DZ primerno urediti. "Besedo je držal in danes smo ta razrez tudi ustrezno popravili," je dejal Mesec. Po njegovih besedah so z razrezom zdaj zadovoljni, obstaja pa slab priokus, da so se sploh morali za to boriti.

Ob tem je ocenil, da so prejšnji teden poskušali stranki Levica in Vesna izključiti iz delovnih teles, ki obravnavajo področja okolja, izobraževanja in zdravja. "Mislim, da lahko na vprašanje, zakaj so stranke bodoče koalicije to želele, odgovorimo zelo preprosto, ker poznamo njihove namene na teh področjih: deregulacija, privatizacija, prepuščanje prostora zasebnim interesom tam, kjer bi moral prevladati javni," je dodal.

delovna telesa dz levica vesna

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boslo
13. 05. 2026 12.29
M teorija bo rekel: "kdo pravi, da dela vlada slabo?!
Odgovori
0 0
Pikopiko
13. 05. 2026 12.26
Levičarji so uničili še vsako državo, kjer so se za dalj časa dokopali do oblasti. Še vsako!
Odgovori
+1
1 0
TamauPaTapriden
13. 05. 2026 12.36
Kitajski gre kar ok
Odgovori
0 0
JApajaDAja
13. 05. 2026 12.05
koliko jih je tam posedalo za 5 min tv pozornosti?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
