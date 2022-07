Razsežnost požara na Krasu skozi leče termovizijske kamere

Termovizijska kamera je močno pripomogla pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije. Z njo so namreč lahko locirali še vedno aktivna žarišča, gašenje pa so lahko tako skoncentrirali prav na ta območja.

Glede na satelitske posnetke je zagorelo okoli 3500 hektarjev. Gasilci so teren lahko ves čas nadzirali tudi s pomočjo drugega policijskega helikopterja s termokamero, pa tudi ob pomoči vojaškega brezpilotnega letalnika slovenske izdelave. Slovenska vojska je tako pri gašenju nudila nepogrešljivo pomoč, ki je dnevno v uporabljala tri do štiri letalnike za gašenje. "Naši letalniki so naleteli 224 ur in naredili več kot 2000 ciklov, kar je nekje 30 ur dnevno. V tem so odvrgli več kot dva milijona litrov vode," je v ponedeljek povedala podpolkovnica SV Nina Raduha.

Že včeraj so sicer delili dnevne posnetke požarišča na Krasu.