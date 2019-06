Razsipna Smerkoljeva in Lakota: hotel za 5.000, prenosnik za 1.300, večerja za 900 evrov

Nekdanja ministrica za kohezijo Alenka Smerkolj in njen vodja kabineta Igor Lakota sta med službenim potovanjem v New York zapravila več kot 9.000 evrov: 5.000 evrov za hotel, 900 evrov za eno od večerij, prenosni računalnik za 1.300 evrov pa sta naročila kar po spletu in si ga dala dostaviti v hotel.

