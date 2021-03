Razširjeno vodstvo DeSUS po odstopu Erjavca za konsolidacijo stranke

Kot so sporočili iz DeSUS, so na današnjem srečanju razširjenega vodstva stranke opravili konstruktivno razpravo o stanju v stranki. Strinjali so se, da je kljub vsem preteklim dogodkom DeSUS pomembna parlamentarna stranka s 30-letno tradicijo. Tako so se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih in o kratkoročnih ukrepih, s katerimi bodo konsolidirali stranko. Podrobnosti bodo znane po izvršnem odboru prihodnji teden, so navedli.

Pred današnjim srečanjem vodstva se je začasni zastopnik DeSUS Anton Balažek na sedežu stranke sestal tudi s poslanci, ki so člani stranke. Sprejeli so odločitev, da bodo poslanci sodelovali pri konsolidaciji stranke ter pri ohranjanju enotnosti poslanske skupine, so pojasnili.

V ponedeljek je sicer poslanec Jurij Lep napovedal, da bo zapustil poslansko skupino DeSUS. Najverjetneje bo najprej deloval kot samostojni poslanec. Kdaj bo to storil, ni natančno povedal. Med razlogi je navedel neusklajenost stranke, ki je zapustila vlado Janeza Janše, in poslanske skupine. Ta je napovedala zmerno opozicijsko držo in podporo vladnim predlogom, ki so v koalicijski pogodbi, ki so jo sopodpisali. V vladi sicer še vedno dela minister za kmetijstvo iz vrst DeSUS Jože Podgoršek.

V DeSUS je že dobro leto razburkano. Karlu Erjavcu, ki je stranko vodil 15 let, je januarja lani stolček spodnesla tedanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki pa je kmalu odstopila. Erjavec se je na čelo stranke znova vrnil decembra, a je minuli teden po dobrih treh mesecih svojega petega mandata odstopil.

Svet stranke, ki je razpravljal o razmerah po neuspeli konstruktivni nezaupnici z Erjavčevo kandidaturo za predsednika vlade, je za začasnega vodjo DeSUS izvolil podpredsednika Balažka. Kdo bo novi predsednik stranke, bo odločil kongres.