Razstava fotografij Borisa Pahorja svojo pot začenja na Cerju

Bi verjeli, da je bil eden najpomembnejših pisateljev in intelektualcev našega časa, Boris Pahor, pri 100 letih še vedno tako vitalen in igriv, da se je gugal na otroški gugalnici in da so se mu ob omembi francoskega poljuba zaiskrile oči? Vse to razkrivajo umetniške fotografije Alenke Slavinec, ki jih bodo premierno predstavili na Cerju.