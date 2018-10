Malo je manjkalo, da bi se zgodovina zasukala drugače

Na nebu nad Bohinjem se je zgodil mednarodni vojaški incident. Domače sile so razstrelile ameriško letalo, umrlo je vseh pet članov posadke. To ni filmski scenarij, pač pa resnična zgodba, ki jo je domačinka Anja Poštrak slišala od svojega dedka. Kasneje je postala zgodovinarka in zdaj je dogodek, ki se je zgodil leta 1946, temeljito raziskala ter o njem pripravila razstavo.