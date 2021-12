Razstava Odjuga odkriva pot 'čefurskih' priseljencev v novo okolje

Od tipičnih trenirk do klasične jugo kuhinje in rakije, ki z oznako nakazuje na uporabo ob le posebnih priložnostih. Vse to ponuja nova razstava Odjuga, ki v Muzeju novejše zgodovine Slovenije obiskovalcu predstavi zgodbe posameznikov, ki bi jih še danes marsikdo slabšalno opisal z besedo 'čefur'. Razstava odkriva, kako so se priseljenci in njihovi potomci vključevali v novo okolje ter kako jih mnogi še danes radi odpravijo s stigmatizacijo in stereotipi.