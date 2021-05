Razstava v Evropskem parlamentu vendarle bo, a pod pogoji Simonitija

Razstava sodobne slovenske likovne umetnosti v Evropske parlamentu v Bruslju je potrjena in ne bo odpovedana, so sporočili z Ministrstva RS za kulturo. Razstava z naslovom Živimo v vznemirljivih časih bo sicer postavljena pod pogoji, kot jih je določil in zahteval minister za kulturoVasko Simoniti.

V Sloveniji izbrana dela in dela iz stalne zbirke Evropskega parlamenta bodo tako razstavljena v dveh sklopih. Na razstavi in v spremljajočem katalogu bo poudarek na delih umetnic in umetnikov, ki so bili za to priložnost izbrani v Sloveniji, so še zapisali na kulturnem ministrstvu.

Spomnimo ...

Simoniti je razstavo, za katero je kustos Marko Košan zbral dela 13 avtorjev, nepričakovano odpovedal, v javnosti pa so se nato pojavila ugibanja, da ga je zmotil eden od sodelujočih umetnikov. Odločitev je presenetila tudi vodstvo Koroške galerije likovnih umetnosti, zadolženo za pripravo razstave, zanjo so izvedeli iz medijev.

Z ministrstva so minuli teden nato poslali pojasnilo, v Bruslju je pred novinarje stopil tudi Simoniti. "Odločitev o tem, da se razstava odpove, je bila moja," je priznal. Dejal je, da ga je zmotilo vztrajanje Evropskega parlamenta, naj se v razstavo vključijo tudi dela slovenskih avtorjev iz njihove zbirke. Na vprašanje, zakaj, je odgovoril: "Ker bomo mi odločali, kaj bo tukaj./.../ Noben uradnik ne bo postavljal pogojev. Torej, lahko jih postavlja, jaz jih pa lahko ne sprejmem."

A pogoj ni nov. Na razstave, ki jih ob predsedovanju posamezne države pripravljajo že deset let, namreč vedno vključijo tudi dela v lasti Evropskega parlamenta. To doslej ni zmotilo še nikogar, Slovenija je prva, ki je odpovedala sodelovanje. Simoniti je na vprašanje, kako to, da pogojev ni poznal, odgovoril: "Ker sem neveden. Torej, ker me ne zanima."