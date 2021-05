Razstava vendarle bo? Peterica evropskih poslancev za pomoč prosi Sassolija

Skoraj vsi evropski poslanci iz Slovenije so se podpisali pod pismo predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju, v katerem obžalujejo, da je naša država odpovedala tradicionalno razstavo, s katero bi pospremili slovensko predsedovanje Svetu EU. Izjema so bili le poslanci iz vrst SDS in SLS Romana Tomc in Milan ZverterFranc Bogovič, ki svojega podpisa niso prispevali.

"Slovenski poslanci to dejanje obžalujemo, saj se s tem ne le prekinja dolgoletna tradicija, temveč škoduje slovenski in evropski kulturi in umetnosti, ki sta v času pandemije že tako utrpeli veliko škodo," so o odpovedi razstave zapisali Tanja Fajon, Milan Brglez, Klemen Grošelj,Irena Jovevain Ljudmila Novak.

Ker menijo, da bi bilo škoda izpustiti priložnost za predstavitev slovenskih umetnikov, preverjajo alternativne možnosti. Ena od njih je, da bi postavitev razstave organiziral neposredno Evropski parlament, druga pa, da bi to storili podpisani slovenski poslanci, so zapisali in se na Sassolija obrnili s prošnjo za sodelovanje: "V obeh primerih bi potrebovali vašo privolitev in dovoljenje, da razstavo postavimo in obdržimo v času predsedovanja."