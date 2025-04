Razstavo o genocidu v Srebrenici zaradi nesoglasij glede dejstev prestavili

"Razstavo pričevanj preživelih v genocidu odpiramo v času, ko se politična in družbena negotovost v Bosni in Hercegovini vnovič povečujeta in se razumevanje polpreteklih dogodkov, zlasti najbolj tragičnih, znova pomika v polje zanikanja, potvarjanja in načrtnih laži," je na novinarski konferenci pred odprtjem razstave ocenil mufti islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić .

V prostorih Muslimanskega kulturnega centra (MKC) v Ljubljani so danes odprli razstavo z naslovom 30 let od genocida v Srebrenici – spomini prič, ki danes živijo med nami. Sestavljajo jo osebne zgodbe 15 pričevalcev, ki v poglobljenih intervjujih pripovedujejo o svojih izkušnjah izpred 30 let.

Tik pred zdajci odpovedali sodelovanje z Muzejem novejše in sodobne zgodovine

Razstava bi prvotno morala biti na ogled v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, a so jo prestavili v prostore Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani. Temu so botrovala zlasti nesoglasja glede vsebine uvodnega pojasnila k razstavi.

Razstavo sta ob 18. uri odprla zgodovinar Oto Luthar in dolgoletni vodja komisije za pogrešane osebe v Bosni in Hercegovini Amor Mašović. Na razstavi so predstavljena pričevanja 15 ljudi, ki so preživeli genocid v Srebrenici in so si po tej tragični preizkušnji novi dom ustvarili v Sloveniji. Razstava bo na ogled od 8. aprila do 13. julija v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani, pozneje pa bo na ogled tudi v drugih slovenskih krajih.

Pojasnila je, da so bila nesoglasja glede uvodnega pojasnila glavni razlog, zakaj se je razstava premaknila. "To seveda absolutno obžalujemo in to tudi ni bil naš cilj, (...) vendar je bilo glede na razplet samih okoliščin to skorajda nujno," je še dodala vodja spominskega programa.

Pričevanja 15 preživelih, ki zdaj živijo v Sloveniji

"Številni ljudje, ki so preživeli genocid, o tem tragičnem obdobju ne želijo ali ne morejo govoriti. Zelo zahteven in občutljiv del priprav na razstavo so zato zajemali pogovori s preživelimi, ki zdaj živijo v Sloveniji. Raziskovalci iz spominskega centra Srebrenica imajo s tem vidikom raziskovanja genocida številne izkušnje, zato je bil poglavitni delež prve faze priprave razstave v njihovi domeni. Ko so dobili soglasja 15 pričevalcev, so novembra 2023 z vsakim od njih posneli poglobljen intervju. Gre za dvourna pričevanja, ki so jih raziskovalci nato skrajšali in pripravili približno 5-minutne povzetke, ki bodo na ogled na razstavi," so zapisali v MKC.

Razstava vključuje video povzetke poglobljenih pogovorov s pričami genocida. Projekt je v sodelovanju s Spominskim centrom v Srebrenici nastajal leto in pol. Na razstavi so poleg video pričevanj na ogled tudi osebni predmeti pričevalcev iz obdobja genocida. Pričevalci so bili v času genocida zelo različnih starosti, zato je vsako pričevanje zgodba zase. Vsem pa je skupno to, da tudi po 30 letih še vedno čutijo isto bolečino.

Za odziv na prestavitev razstave smo se obrnili tudi na Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

"V teh povzetkih smo poskušali zajeti različne vidike genocida v Srebrenici, od zelo intimnih spominov na izgubo najbližjih, do pričevanj o pripravah na genocid, ki so se začele že z grozodejstvi v Prijedoru, poleti 1992. Poskušali smo predstaviti razvoj dogodkov, ki so vodili do krvavega julija 1995, ko je v bilo v Srebrenici umorjenih več kot 8000 civilistov, in tako opozoriti na to, da je bil genocid vrh politike, ki je imela za cilj eno: etnično čisto ozemlje na skrajnem vzhodu Bosne in Hercegovine," je bistvo razstave povzela Porićeva, ki je vodja spominskega programa Srebrenica: 8372 spominov.

Raziskovalci so doslej uspeli identificirati posmrtne ostanke več kot 7000 žrtev. Našli so jih v kar 85 skupinskih grobiščih, tudi na območju Srbije. Ostanki umrlih so razsejani po različnih grobiščih, zato je identifikacija umrlih izjemno zahteven in dolgotrajen proces, je povedal dolgoletni raziskovalec zločinov nad Bošnjaki v BiH Amor Mašović. "Če me vprašate, ali je preiskovanje srebreniškega genocida zaključeno, ni. Še vedno živijo matere in otroci, ki z upanjem in strahom čakajo, kdaj bo nekdo potrkal na njihova vrata in jim povedal, da so našli ostanke njihovih očetov in bratov," je dejal na novinarski konferenci od odprtju razstave.

Spominski program 8372 živih spominov se je začel že januarja in obsega številne razstave, pogovore in druge dejavnosti, sklenil pa se bo 9. julija s spominsko slovesnostjo na ploščadi pred ljubljansko džamijo. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc Musar.