Raztresene čevlje iz Črnovrške planote počistili, tehtali so približno 570 kilogramov

Kot je zaDelo povedal Marko Leonis Komunale Idrija, "ječistilna akcija trajala približno tri ure, stroški pa se gibljejo okrog 500 evrov. Čevljev je bilo za okrog 570 kilogramov."

Čevlje so odstranili po naročilu podjetja Deichman. Odpadke si je danes pobližje ogledal tudi okoljski inšpektor Boris Žbona, ki je zapisal, da se pod cesto nahaja večja količina čevljev, večina je opremljena z etiketami, nekateri imajo še zaščito proti krajo, povzročitelj pa še ni znan.

Za plačilo čiščenja so se odločili kot družbenoodgovorno podjetje

Iz podjetja Deichmann so sporočili, da najdeni čevlji ne prihajajo iz njihove slovenske izpostave, da pa so se za naročilo in plačilo čiščenja odločili kot družbenoodgovorno podjetje, so zapisali v Primorskih novicah. Ekipa podjetja Deichmann, ki si je ogledala teren, je sicer ugotovila, da so na odlagališču tudi čevlji drugih blagovnih znamk.