'Razumevanje zapisa kot poniževalnega in seksističnega je jezikovno utemeljeno'

"Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje," glasi zapis predsednika Državnega zbora.
Vulgarna in seksistična opazka prvega med enakimi ali jezikovni nesporazum, kot trdi sam?
"Kaj pomeni termin pocestniško vedenje, obnašanje? To izhaja iz besede pocestnik, kar pomeni potepuh, klatež in pocestniško vedenje pomeni, da se nekdo obnaša na tak način, ki ne sodi v uradne institucije," meni Stevanović.
Odzvali so se tudi jezikoslovci na Inštitutu za slovenski jezik in med drugim zapisali, da je – ker je bil v zapisu govor izrecno o poslankah – razumevanje izraza kot poniževalnega in seksističnega jezikovno utemeljeno. Da sicer iz zapisa res ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali jih je namerno primerjal s prostitutkami, lahko pa takšno razumevanje dopušča in tudi spodbuja.
"V zvezi pocestniško obnašanje gre za negativno vrednotenje, ki lahko zaradi nanašanja na pocestnico sproži tudi asociacijo na prostitutko /.../ Ker je bil v navedenem zapisu govor izrecno o poslankah, je razumevanje izraza kot poniževalnega in seksističnega jezikovno utemeljeno," so pojasnili na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.
"Iz samega zapisa sicer ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali jih je govorec namenoma primerjal s prostitutkami, mogoče pa je ugotoviti, da njegova izbira besede takšno razumevanje dopušča in ga lahko tudi spodbuja."
"Vedno gre nižje"
"Jaz si zelo želim, da bi parlamentarke ne glede na barvo stopile v parlamentu skupaj, da bi se usedle in se dogovorile, kako bodo z združenimi močmi preprečevale seksistične izpade kogarkoli na katerikoli strani. In branile druga drugo," je pozvala Sonja Lokar, vplivna aktivistka, ki se že desetletja zavzema za odpravo spolnih neenakosti v politiki, sicer pa tudi vidna članica SD in poslanka v prvi neposredno izvoljeni Skupščini Republike Slovenije.
Spominja se tudi časov, ko je nekdo "oplazil poslanca s časopisom po glavi" ali pa ko je "predsednik parlamenta rekel poslancu, da tukaj ne bo afne guncal". "To so tu in tam se je kaj takšnega zgodilo. Ampak da bi na tak način za njih zaničljivo, prezirljivo, nespoštljivo obravnavali svoje kolege. Ne glede na to, v kateri stranki je kdo bil. To se pa ni dogajalo. Vsak naslednji parlament je stopil korak nižje in vsakokrat smo si rekli no, nižje pa ne gre. Vedno gre nižje."
Podcenjujoč odnos do žensk so si v preteklosti privoščili številni vplivni politiki in se morali za svoje besede tudi opravičiti.
Tvit prvaka SDS Janeza Janše, ki je novinarki nacionalne televizije označil za odsluženi prostitutki, pa je končal na sodišču, kjer je bil Janša spoznan za krivega in obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni, plačati pa je moral tudi 6000 evrov odškodnine.
In tožbo so zaradi Stevanovićevega zapisa že napovedale tudi poslanke Svobode, njegovo izjavo pa bo zdaj, na pobudo poslanke Nataše Avšič Bogovič, obravnaval tudi kolegij predsednika državnega zbora.
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