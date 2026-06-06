'Razumevanje zapisa kot poniževalnega in seksističnega je jezikovno utemeljeno'

"Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje," glasi zapis predsednika Državnega zbora.

Vulgarna in seksistična opazka prvega med enakimi ali jezikovni nesporazum, kot trdi sam?

"Kaj pomeni termin pocestniško vedenje, obnašanje? To izhaja iz besede pocestnik, kar pomeni potepuh, klatež in pocestniško vedenje pomeni, da se nekdo obnaša na tak način, ki ne sodi v uradne institucije," meni Stevanović.

Odzvali so se tudi jezikoslovci na Inštitutu za slovenski jezik in med drugim zapisali, da je – ker je bil v zapisu govor izrecno o poslankah – razumevanje izraza kot poniževalnega in seksističnega jezikovno utemeljeno. Da sicer iz zapisa res ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali jih je namerno primerjal s prostitutkami, lahko pa takšno razumevanje dopušča in tudi spodbuja.

"V zvezi pocestniško obnašanje gre za negativno vrednotenje, ki lahko zaradi nanašanja na pocestnico sproži tudi asociacijo na prostitutko /.../ Ker je bil v navedenem zapisu govor izrecno o poslankah, je razumevanje izraza kot poniževalnega in seksističnega jezikovno utemeljeno," so pojasnili na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.

"Iz samega zapisa sicer ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali jih je govorec namenoma primerjal s prostitutkami, mogoče pa je ugotoviti, da njegova izbira besede takšno razumevanje dopušča in ga lahko tudi spodbuja."