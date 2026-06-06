Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Razumevanje zapisa kot poniževalnega in seksističnega je jezikovno utemeljeno'

Ljubljana, 06. 06. 2026 19.38 pred 1 uro 3 min branja 69

Avtor:
Ema Čepon
Zoran Stevanović, predsednik DZ

Poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič je kolegiju predsednika državnega zbora predlagala, naj presodi, ali je nedavna objava Zorana Stevanovića o vedenju poslank Svobode skladna s parlamentarnim etičnim kodeksom. Kaj pa na zapis predsednika parlamenta, ki vztraja, da je javnost pridevnik pocestniško napačno razumela, pravijo jezikoslovci? In kako na nivo politične kulture v tem sklicu parlamenta gleda poslanka prve skupščine?

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Odzivi na objavo Zorana Stevanovića
    03:16
    Iz 24UR: Odzivi na objavo Zorana Stevanovića
  • Iz 24UR: Stevanović kršil načelo spoštljive komunikacije
    00:56
    Iz 24UR: Stevanović kršil načelo spoštljive komunikacije

"Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje," glasi zapis predsednika Državnega zbora.

Vulgarna in seksistična opazka prvega med enakimi ali jezikovni nesporazum, kot trdi sam?

"Kaj pomeni termin pocestniško vedenje, obnašanje? To izhaja iz besede pocestnik, kar pomeni potepuh, klatež in pocestniško vedenje pomeni, da se nekdo obnaša na tak način, ki ne sodi v uradne institucije," meni Stevanović.

Odzvali so se tudi jezikoslovci na Inštitutu za slovenski jezik in med drugim zapisali, da je – ker je bil v zapisu govor izrecno o poslankah – razumevanje izraza kot poniževalnega in seksističnega jezikovno utemeljeno. Da sicer iz zapisa res ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali jih je namerno primerjal s prostitutkami, lahko pa takšno razumevanje dopušča in tudi spodbuja.

"V zvezi pocestniško obnašanje gre za negativno vrednotenje, ki lahko zaradi nanašanja na pocestnico sproži tudi asociacijo na prostitutko /.../ Ker je bil v navedenem zapisu govor izrecno o poslankah, je razumevanje izraza kot poniževalnega in seksističnega jezikovno utemeljeno," so pojasnili na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.

"Iz samega zapisa sicer ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali jih je govorec namenoma primerjal s prostitutkami, mogoče pa je ugotoviti, da njegova izbira besede takšno razumevanje dopušča in ga lahko tudi spodbuja."

Preberi še 'Zakaj bi mi bilo žal? Nerodno mi je, da gledamo take debate v parlamentu'

"Vedno gre nižje"

"Jaz si zelo želim, da bi parlamentarke ne glede na barvo stopile v parlamentu skupaj, da bi se usedle in se dogovorile, kako bodo z združenimi močmi preprečevale seksistične izpade kogarkoli na katerikoli strani. In branile druga drugo," je pozvala Sonja Lokar, vplivna aktivistka, ki se že desetletja zavzema za odpravo spolnih neenakosti v politiki, sicer pa tudi vidna članica SD in poslanka v prvi neposredno izvoljeni Skupščini Republike Slovenije.

Spominja se tudi časov, ko je nekdo "oplazil poslanca s časopisom po glavi" ali pa ko je "predsednik parlamenta rekel poslancu, da tukaj ne bo afne guncal". "To so tu in tam se je kaj takšnega zgodilo. Ampak da bi na tak način za njih zaničljivo, prezirljivo, nespoštljivo obravnavali svoje kolege. Ne glede na to, v kateri stranki je kdo bil. To se pa ni dogajalo. Vsak naslednji parlament je stopil korak nižje in vsakokrat smo si rekli no, nižje pa ne gre. Vedno gre nižje."

Podcenjujoč odnos do žensk so si v preteklosti privoščili številni vplivni politiki in se morali za svoje besede tudi opravičiti.

Preberi še O Jankovićevih besedah: 'Strel v koleno'

Tvit prvaka SDS Janeza Janše, ki je novinarki nacionalne televizije označil za odsluženi prostitutki, pa je končal na sodišču, kjer je bil Janša spoznan za krivega in obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni, plačati pa je moral tudi 6000 evrov odškodnine.

Preberi še Ustavno sodišče zavrnilo Janševo pritožbo, Carlova: 'Zmaga za vse novinarke!'

In tožbo so zaradi Stevanovićevega zapisa že napovedale tudi poslanke Svobode, njegovo izjavo pa bo zdaj, na pobudo poslanke Nataše Avšič Bogovič, obravnaval tudi kolegij predsednika državnega zbora.

Preberi še Poslanke Svobode s tožbo proti Stevanoviću, ta odgovarja: Tožbe ne razumem
zoran stevanović zapis kodeks svoboda poslanke

Kdo je streljal pred gostinskim lokalom in zakaj?

Družina Brodnjak kupila za skoraj 100.000 evrov delnic NLB

24ur.com Parlament kot junaki iz stripa
24ur.com Klakočar Zupančičeva: Nosite rdeče salonarje ponosno, bodite ženske, kakršne ste
24ur.com Kako se morajo obnašati politiki?
24ur.com 'Če lahko zakon o integriteti krši premier, potem vprašanje, kje so meje'
24ur.com Afera Dars: vložene prve kazenske ovadbe
24ur.com Novi akterji na političnem parketu pod drobnogledom: kdo govori resnico?
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI69

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
06. 06. 2026 21.06
Slovenci pokleknili in nic ne morejo, ker delajo kar hocejo..saj vidijo da Slovenci samo gledajo in nic ne naredijo, malo so glasni, to pa je to..lahko jim je vladar kdor hoce na svetu.
Odgovori
0 0
velikiblek
06. 06. 2026 21.02
Propad zahodne civilizacije se je začel takrat, ko so ženske dobile vililno pravico.
Odgovori
+1
2 1
Artechh
06. 06. 2026 20.57
Jokice, in potem Naj bi jih resno jemal
Odgovori
+4
6 2
imt600
06. 06. 2026 20.52
Pa nagnat vso levico ven iz drzave nazaj navezat stike z rusijo pa izraelu
Odgovori
+2
8 6
LukaS8
06. 06. 2026 20.57
Izvoli pa kar na fronto, ali v Rusijo ali pa v Palestino. Pa se pojdi borit za svoje gospodarje.
Odgovori
-1
2 3
biggie33
06. 06. 2026 20.51
Ko mački stopiš na rep, zacvili..
Odgovori
+8
10 2
Chrome
06. 06. 2026 20.50
Levi ne vedo več s čim bi še lahko dramatizirali pa so se sedaj zapičili v te besede. Ker lej, samo še ta problem rešimo pa smo zmagali, kajne? Vsem 3 okoli kepe, da se streznijo in spomnijo zakaj so sploh tam, ker to kar sedaj uprizarjajo nam ful pomaga 🤦‍♂️. S takšnim obnašanjem so v mojih očeh veliko slabši. Pljunem na ulici vsakemu v obraz.
Odgovori
+10
12 2
kakorkoliže
06. 06. 2026 20.46
In kdaj gre na obisk v Moskvo, ter kdaj bo razpisal referendum za izstop iz nata. Blebetač in oportunist.
Odgovori
-3
5 8
jutri_pa_res
06. 06. 2026 20.45
Julija 2025 je v parlamentu takratna predsednica UKZ rekla poslancu Mahniču naslednje: »Kolega Mahnič, glede na to, da se radi obregnete vame, ga ni na svetu dovolj alkohola, da bi vas spremenil v možatega, plečatega moškega z izjemno moškostjo.« Sedaj pa poskusimo to preslikati v podobno izjavo, ki bi jo sedanji predsednik DZ Stevanovič izrekel kaki poslanki...Toliko o seksističnih izjavah...
Odgovori
+10
14 4
Bombardirc1
06. 06. 2026 20.52
niti približno ni primerljivo
Odgovori
-6
2 8
sioxxos
06. 06. 2026 20.53
Res ni primerljivo. Izjava Urške je ogabna, izjava Stevanovića pa realna
Odgovori
+8
10 2
main
06. 06. 2026 20.43
Bravo Stevanović, imaš moj JA, ....pravilno si jim povedal. Zaradi obnašanja so izgubili 13 poslancev in jih še kar ne kapne iz riti v glavo....
Odgovori
+12
17 5
Lenart Čaubi
06. 06. 2026 20.42
Na sodišču v Mariboru se je en teden pilo,ko jih je zapustila Grgurevičeva od začetka sem se spraševal le zakaj?
Odgovori
+14
16 2
zajfa
06. 06. 2026 20.45
Bogi mož ... :))
Odgovori
+2
5 3
kivzfccz
06. 06. 2026 21.02
Če bi opravljal svojo zakonsko dolžnost, bi imeli v parlamentu mir. Tako pa??
Odgovori
+1
1 0
Julijann
06. 06. 2026 20.41
Če hoče kdo ustvariti problem, ga bo ustvaril. In gospe iz Svobode ga ustvarjajo.
Odgovori
+12
16 4
Julijann
06. 06. 2026 20.40
Ta zapis o pocestniškem obnašanju ni prav nič žalitev " mojih" žensk. Prvič se ne obnašajo tako kot se gospe iz Svobode ( par njih) in vedo, da pocestniško obnašanje ne pomeni , da je neka omenjena pocestnica.
Odgovori
+6
9 3
Cupko
06. 06. 2026 20.39
On je lažnivec, ki je zavedel svoje volilce in ponižuje vse okoli sebe. Prodal se je za plačo, ki jo je oporekal Urški
Odgovori
-6
6 12
Julijann
06. 06. 2026 20.37
KKo kratkotrajen spomin je v ljudeh. Poslanke, ki so se našle v zapisu predsednika DZ, naj si malo zavrtijo posnetke za nazaj. Sploh ga.Lena. pa kakšne besede vse so prihajale iz njenih ust. Je pa zanimivo, ko se napiše, da se obnašajo pocestniško, si to hitro prikrijejo po svoje in zraven usklajeno deluje ostala leva " falanga", ko pa je ga. iz Oštro, nekomu zapisala, da je pocestnik, pa nikjer nobenega zgražanja na levi strani. Seveda, omenjeni je bil župnik. In ta prekleta dvoličnost je tista, ki me zelo moti !
Odgovori
+11
13 2
Naiven_od_rojstva
06. 06. 2026 20.34
Dr. Perko je izjavil, da lahko levičarstvo in feminizem uniči Evropo. Ženske mislijo, d a jim je vse dopuščeno, ker so ženske. Ko jim pa nekdo pove, da je dovolj, začnejo cviliti.
Odgovori
+10
15 5
Lenart Čaubi
06. 06. 2026 20.32
Stevanovič je kar uredu, UKZ ni imela nobene kulture z opozicijo je ravnala kot z hlapci na žalost jo starša nista naučila lepega vedenja to je tako če mama v hiši nosi hlača.
Odgovori
+8
12 4
Naiven_od_rojstva
06. 06. 2026 20.30
Namerno izzivajo, da lahko potem kokodakajo. To je vse, kar znajo dotične
Odgovori
+9
14 5
inside1
06. 06. 2026 20.29
bolj se je za vprašat od kod mu je prišla sploh ta beseda, ki jo iskreno niti sam ne razume. je veliko drugih izrazov s katerimi bo opisal situacijo v parlementu. In tudi tale Slugatova naj neha v ta njihov zos mešat vse Slovenke, ker to nima nič z njimi....
Odgovori
+0
7 7
biggie33
06. 06. 2026 20.28
Temu Stevanoviću je treba kip postavit, kaj dela tip golobistkam, prav neverjetno, kapo dol..
Odgovori
+12
20 8
palinko74
06. 06. 2026 20.26
pa stevo no
Odgovori
-5
1 6
bibaleze
Portal
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kaj je storil princ William
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Igralka odkrito o boju z rakom in stigmi, ki jo je spremljala
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
cekin
Portal
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
moskisvet
Portal
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Poroka, ki je bila obsojena na propad
dominvrt
Portal
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
voyo
Portal
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744