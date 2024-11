Naročite narezek za novoletno pogostitev!

Slovenci prisegamo na tradicijo in domačnost, zato smo veliki ljubitelji domačih mesnin in sirov. Narezki se znajdejo skoraj na vsakem druženju, bodisi na domači rojstnodnevni zabavi bodisi na poslovnih srečanjih. In čeprav med tipične praznične dobrote domače mesnine ne sodijo, pa so še kako dobrodošle tudi na privatnih decembrskih srečanjih in poslovnih prednovoletnih zabavah. Tisti, ki svojim gostom želite ponuditi vrhunsko kulinarično doživetje, a sami nimate časa za nakup in pripravo, ste lahko brez skrbi. Obiščite spletno stran narezki.si, kjer lahko narezke preprosto naročite. Če organizirate srečanje v prestolnici, vam bodo izbrane narezke pripeljali v pisarno, na dom ali drug željen naslov po celi Ljubljani. Naročilo je možno tudi prevzeti v Ljubljani na Alešovčevi 30 v Spodnji Šiški. Z narezki.si boste tako povsem brez skrbi in si prihranili ogromno časa in denarja, saj boste zgolj z nekaj kliki izbrali narezke, dan, uro in lokacijo, potem pa v družbi povabljencev uživali ter razvajali svoje borbončice z vrhunskimi okusi Posočja.

Zakaj izbrati narezki.si?

Da, prav ste prebrali ... Kulinarično doživetje iz Posočja še nikoli ni bilo tako blizu. V vašo dnevno sobo, pisarno ali dvorano lahko na narezki.si naročite narezke z izbranimi tradicionalnimi mesninami Mesarije Kragelj in siri iz Posočja. Izdelki so vsakoletno nagrajeni z medaljami za kakovost na AGRA, odličja sejma AGRA pa so med drugim dokaz najvišje kakovosti, saj mu zaupa tako slovensko kot mednarodno tržišče.

Kakovost izdelkov pa dokazuje tudi dolgoletna tradicija in predvsem ljubezen do suhih mesnih v družinskem podjetju Mesarije Kragelj. V majhni vasici Sela pri Volčah v Posočju se že 23 let s popolno predanostjo ukvarjajo s predelavo mesa po tradicionalnih receptih. Ponujajo različne vrste mesnih izdelkov, med katerimi prevladujejo suhomesni s plemenito belo plesnijo, značilno za Primorsko. Za proizvodnjo uporabljajo meso najvišje kakovosti, večina izdelkov, ti so brez alergenov, pa je soljena s kakovostno piransko soljo. V podjetju so izjemno ponosni na vse medalje (v letošnjem letu sta zlato medaljo prejeli suha klobasa in ogrska salama), še najbolj pa na Šampion kakovosti, ki jo je letos prejela domača zaseka, lani pa so priznanje prejeli hrustljavčki.