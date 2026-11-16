Razvajanje po vaši meri: 9 ponudnikov za lepoto in sprostitev po Sloveniji

Po Sloveniji delujejo številni ponudniki, ki se posvečajo različnim področjem lepote in dobrega počutja. Tokrat smo izbrali devet salonov in studiev, kjer lahko raziščete vse od frizerskih in kozmetičnih storitev do nege lasišča ter masaž, ob katerih boste vsaj za nekaj časa pozabili na vsakodnevne obveznosti.

Od nove pričeske do nege obraza Sprememba pričeske je lahko že majhna, pa jo vseeno hitro opazimo. Včasih zadostuje osvežitev konic, drugič si zaželimo povsem drugačne dolžine, barve ali oblikovanja. Pomembno pa je, da izbrana pričeska ustreza našim lasem in da jo bomo lahko brez večjih težav urejali tudi doma. V Gornji Radgoni deluje Frizerski studio Zasteja, ki ga vodi Maja Gomboc. Poleg ženskega, moškega in otroškega striženja ter oblikovanja pričesk ponujajo frizerske storitve in različne nege las. Med njimi sta keratinsko ravnanje za bolj gladek videz las in intenzivna obnovitvena nega, namenjena lasem, ki potrebujejo več mehkobe in sijaja. V salonu oblikujejo tudi svečane in poročne pričeske. Poleg las si posebno pozornost zasluži koža obraza, katere potrebe se z leti spreminjajo. Salon lepote Kleopatra v ljubljanskem Trnovem se pod vodstvom Nevenke Zagorc posebej posveča negi zrele kože, predvsem ženskam v zrelejših letih. V ponudbi imajo tretmaje BDR, Guinot in Eve Taylor, njihova posebnost pa je program Skinimalizem. Ta temelji na premišljeni izbiri kozmetičnih izdelkov in individualno prilagojeni negi, brez nepotrebnega kopičenja različnih preparatov. Za tiste, ki jih zanimajo tudi sodobnejši aparaturni kozmetični postopki, je zanimiva ponudba Estetike Kožar v Leskovcu pri Krškem. Salon vodi Tjaša Kožar, ki je izkušnje na področju dermokozmetike in aparaturne kozmetike pridobivala tudi v tujini. Pri njihovih estetskih in kozmetičnih tretmajih je poudarek na individualni obravnavi, pri kateri pred izbiro postopka upoštevajo stanje kože in želje stranke. Ponudbo pri njih dopolnjujejo še urejanje obrvi in trepalnic, depilacija ter manikura in pedikura.

Obrvi, trepalnice in nohti, ki dopolnijo vaš videz

Lepo oblikovane obrvi poudarijo oči, urejene trepalnice pa olajšajo vsakodnevno ličenje. K urejenemu videzu svoje dodajo tudi nohti, pri katerih lahko izbirate med nežnim permanentnim lakiranjem, naravno manikiro ali daljšimi gel nohti z zanimivimi poslikavami. V Velikem Mlačevem pri Grosupljem deluje Naja Beauty Studio, kjer za kozmetične in lepotne storitve skrbi Naja Klavs, višja kozmetičarka in medicinska sestra. Med posebnostmi ponudbe je BIAB manikira, namenjena utrjevanju naravnih nohtov, na voljo pa so tudi gel podaljševanje, pedikura, laminacija obrvi in vihanje trepalnic. Za nekoliko izrazitejšo spremembo ponujajo še Lip Blush, tehniko permanentnega senčenja ustnic. Naja svoje znanje predaja tudi na individualnih kozmetičnih tečajih. Če bi radi na enem mestu uredili nohte, obrvi in trepalnice, lahko obiščete tudi AD Beauty Studio v ljubljanskem Tomačevem. Pri njih izvajajo podaljševanje nohtov in oblikovanje obrvi z različnimi tehnikami, med katerimi so HD Brows, laminacija in barvanje obrvi s kano. Za poudarjen pogled lahko izberete še podaljševanje trepalnic v klasični, hibridni ali volumenski tehniki. Ponudba salona vključuje tudi lasersko odstranjevanje dlačic z diodnim laserjem ICE+, pri katerem se o ustreznosti postopka in pričakovanih rezultatih predhodno posvetujete z izvajalko.

Medtem ko si nekateri želijo čim bolj naravne manikire, drugi pri nohtih radi preizkušajo nove barve, vzorce in nekoliko drznejše oblike. Prav takšnemu ustvarjanju se v Mariboru posveča Dianeli lepotni studio, kjer ima Diana že več kot 15 let izkušenj z oblikovanjem nohtov. Specializirana je za podaljševanje in geliranje nohtov, korekcije ter različne poslikave. Svoje znanje deli tudi na tečajih za začetnice in stilistke, ki želijo izboljšati tehniko podaljševanja ter oblikovanja nohtov.

Ko si želite predvsem sprostitve in nekaj miru Obisk salona ni vedno namenjen spremembi videza. Včasih najbolj prija že občutek, da lahko za eno uro odmislimo opravke, odložimo telefon in se prepustimo prijetnemu tretmaju. Prav na tej ideji temelji tudi vse bolj priljubljena nega lasišča, imenovana head spa. V Gornji Radgoni deluje Lenura Head Spa, kjer head spa tretmaji združujejo nego las, masažo lasišča in sprostitev. Obisk lahko vključuje analizo stanja lasišča, globinsko čiščenje, uporabo negovalnih mask in nežno masažo glave. Postopke prilagodijo različnim potrebam las in lasišča, posebnost njihove ponudbe pa je tudi otroški head spa, namenjen nežni negi in prijetnemu doživetju najmlajših. Če pa si želite sprostitve z masažo celotnega telesa, ne samo lasišča, lahko v ljubljanskem Polju obiščete Masaže Andreja, Andreja Železnikar s.p.. Andreja se z masažami ukvarja že od leta 2010, pri delu pa uporablja tudi naravna aromatična olja slovenske blagovne znamke Aroma Herbal. Njena ponudba masaž v Ljubljani vključuje klasične in športne masaže, intenzivno masažo hrbta, masažo glave ter daljši sprostitveni tretma Relax. Izberete lahko krajšo masažo posameznega predela ali daljši obisk, pri katerem si vzamete nekoliko več časa za počitek. Za drugačne masažne tehnike pa se lahko odpravite tudi v Prekmurje. V Petišovcih pri Lendavi deluje ZDRAV DOTIK, Mirjana Čolnik Somi s.p., kjer ponujajo klasične, športne in sprostitvene masaže. Poleg njih lahko preizkusite refleksno masažo stopal, masažo z vročimi kamni ali ventuzami. Pred tretmajem se z vami pogovorijo o željah in občutljivih predelih ter izbiro tehnike in pritisk prilagodijo vašemu počutju.

Kje poiskati ponudnike za lepoto in sprostitev?

Pred rezervacijo je dobro razmisliti, kakšen rezultat si želite, in preveriti, katere storitve salon izvaja, kako dolgo traja posamezen tretma in kaj vključuje njegova cena. Pri zahtevnejših kozmetičnih postopkih se pozanimajte tudi o pripravi, morebitnih omejitvah in nadaljnji negi. Na portalu 1818.si lahko poiščete frizerske in kozmetične salone, ponudnike masaž ter drugih storitev za nego in sprostitev iz različnih koncev Slovenije. Preverite lahko njihovo ponudbo in neposredno prek portala brezplačno pošljete povpraševanje. Naj bo to nova pričeska, skrbno izbrana nega obraza ali sproščujoča masaža - včasih že ena ura, ki jo namenimo samo sebi, zadostuje, da se počutimo nekoliko bolje. In prav takšni trenutki so lahko najlepši del sicer povsem običajnega dne.