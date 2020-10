Razveljavili soglasje za obnovo bežigrajskega stadiona, Pečečnik: Vztrajali bomo

V času, ko koronakriza odnaša na tisoče delovnih mest in se minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek podjetnikom zahvaljuje za njihovo odgovornost, pa ministrstvu za kulturo projekti, ki bi prinesli nova delovna mesta, kot kaže, niso pomembni. Obnova Plečnikovega stadiona bi namreč prinesla 800 novih delovnih mest.

"Trenutno še ne vemo, kaj to pomeni," o odločitvi ministrstva za kulturo pravi Joc Pečečnik in dodaja, da zadevo njihovi pravniki še preučujejo. Dodaja, da to ni nekaj, kar bi ministrstvo običajno izdajalo, zlasti zato, ker so že v integralnem postopku.

Od konca leta 2019 so, kljub temu da so že dobili kulturnovarstveno soglasje, sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Po njihovih navodilih so popravili vse projekte in investirali še dodatna sredstva, da so dobili vsa ustrezna mnenja. "Pričakujemo, da bomo imeli v novembru javne obravnave in prejeli gradbeno dovoljenje," razlaga.

"V kolikor je Slovenija pravna država, bomo po 13 letih s projektom prišli do konca"

"Jaz mislim, da gre na ministrstvu za čisto napako. Menim, da odločitev sploh ni prišla iz vrst ministra, ampak je to vojna gospe Jelke Pirkovič. Že iz Fondovih krogov so nam grozili, da se bo projekt realiziral samo preko njenega trupla. To bolj jemljem kot osebno maščevanje, ki pa ga bomo preučili in v naslednjih dneh za našo družbo podali smernice," pravi.

O projektu sicer zdaj odloča že šesta vlada, a kot pravi Pečečnik, bodo pri njem vztrajali."Seveda bomo vztrajali. Ne glede na to, da peščica intelektualcev ustvarja luč, da se s projektom velika večina ne strinja. Velika večina se s projektom pravzaprav strinja," pravi.

"V kolikor imamo v Sloveniji pravno državo, kar upam, da jo imamo, bomo po 13 letih s projektom prišli do konca in dokazali, da smo projekt naredili v skladu s predpisi in zakoni in tako kot so ga vsi ustrezni organi potrdili kot dobrega in takšnega, kot ga lahko izvedemo na tem območju," je zaključil.