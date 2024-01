Razveljavitev razpisa za krepitev državljanskih pravic, nevladniki na nogah

Ministrstvo za javno upravo je 16. januarja letos objavilo razveljavitev razpisa za krepitev državljanskih pravic, kar pa je na noge spravilo številne nevladne organizacije. "Upali smo, da bodo morebitne nepravilnosti, vezane na razpis, razkrite pred kakršnimkoli nadaljnjim ukrepanjem ministrstva in da nevladni sektor ob tem ne bo oškodovan. Vsekakor pa je pomembno, da so revizijski postopki opravljeni temeljito, zato razumemo, da terjajo svoj čas," so ob odločitvi ministrstva sporočili s krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij CNVOS.

Precej ostreje pa so se odzvali v Društvu Parada ponosa, Permakulturnem inštitutu Maribor, Delavski svetovalnici, PIC – Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja ter Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V torek so namreč omenjene skupine, ki so bile na javnem razpisu izbrane, ministru za javno upravo Francu Propsu poslale poziv za srečanje. Želeli so, da bi se slednje odvilo v najkrajšem možnem času, vendar pa na poziv niso prejele nobenega odgovora.

Bodo pa vseeno zaradi "ignorance" ministra ob 11. uri vročili svoje zahteve. "Ne bomo dovolili, da se predmetni razpis in odgovornost nosilcev oblasti zanj pomete pod preprogo," jasno sporočajo ob tem. Pa še, da so nevladne organizacije že začele ustrezne pravne postopke za zavarovanje poslanstva nevladnega sektorja v Sloveniji in za sankcioniranje zlorab nosilcev oblasti.

"Namesto da bi ministrstvo z izbranimi prijavitelji, ki smo že avgusta lani prejeli sklepe o izbiri, sklenilo pogodbe o izvajanju projektov, se je odločilo za razveljavitev celotnega razpisa, čeprav revizija morebitnih napak in nezakonitega delovanja funkcionarjev in javnih uslužbencev še ni končana," pravijo ob tem. Dodajajo, da je odločitev o razveljavitvi razpisa v nasprotju z javno znanimi stališči in zagotovili. "Zato se ni možno znebiti občutka, da se želi tako razpis kot tudi revizija pomesti pod preprogo, in to na škodo aktivnemu državljanstvu in spodbujanje sodelovanja v demokratičnih procesih."