Razveljavljen razpis glede digitalnega izobraževanja starejših

Delitev digitalnih bonov za starejše je dvignila veliko prahu. Ukrep, ki je dediščina prejšnjega ministra Marka Andrijaniča, so spremljali številni zapleti in slaba volja starejših, ki se počutijo diskriminirane. V Srebrni niti so opozorili, da so 150-evrski boni, ki jih bo prejelo le 5000 od dobrih 700.000 starejših od 55 let, šolski primer diskriminacije. V Zvezi društev upokojencev Slovenije so poudarili, da so upokojenci razburjeni in da gre pri tem za veliko kršitev pravic starejših, ki so izkazali množičen interes za izobraževanje na področju digitalne pismenosti.