Razveljavljeno javno naročilo za nov informacijski sistem za dispečersko službo zdravstva

Predmet prvega sklopa naročila, za katerega ni prispela nobena ponudba, pa je nakup in vzpostavitev informacijskega sistema, ki vključuje pripravo projektne dokumentacije za izvedbo, izvedbo informacijskega sistema z implementacijo, šolanje uporabnikov ter vzdrževanje in podporo upravljavcu po zaključeni implementaciji.

Na javno naročilo, ki je bilo razdeljeno na dva sklopa, je namreč prispela le ena ponudba, in sicer za drugi sklop, ki vključuje nakup IKT opreme. Podjetji SRC in Kontron SI bi dela opravili za skoraj 1,4 milijona evrov z DDV.

Ker je rok za prejem ponudb že potekel in je naročnik edino prejeto ponudbo že odprl, ugotovljenih kršitev pri oblikovanju določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni mogoče sanirati z milejšim ukrepom (to je z delno razveljavitvijo postopka), zato so postopek oddaje javnega naročila razveljavili v celoti, je Državna revizijska komisija pojasnila v obrazložitvi sklepa.

Med drugim komisija ugotavlja, da naročnik ni izkazal, da je zahteva, da mora zahtevano bonitetno oceno izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi, določena v skladu z načelom sorazmernosti. Vlagatelju je pritrdila tudi, da ni v skladu z načelom sorazmernosti, da morajo vsi sodelujoči partnerji imeti zahtevan certifikat kakovosti.

Po oceni komisije iz naročnikovih navedb denimo tudi ni mogoče razbrati okoliščin, ki bi utemeljevale, da ustrezno usposobljenost izkazuje zgolj ponudnik, ki razpolaga s strokovnjakom za eZdravje, ki je v zadnjih štirih letih sodeloval v projektu implementacije informacijskega sistem v okviru sistema eZdravje kot vodja projekta, pomočnik ali namestnik vodje projekta, vodja razvoja ali arhitekt IT rešitve, v katerem sta bila uporabljena gradnika Centralna varnostna shema in CRPP.

Po drugi strani komisija v zvezi z zahtevano vrednostjo referenčnih projektov soglaša, da je naročnik z določitvijo dveh alternativnih možnosti omogočil, da usposobljenost izkažejo tudi ponudniki, ki so v predpisanem obdobju izvedli več (sicer vsebinsko ustreznih) projektov nižje vrednosti ter na ta način razširil krog ponudnikov in odprl konkurenco, ne pa je omejil, kot mu to očita vlagatelj.

Sredi maja so se sicer v medijih pojavili očitki, da je javno naročilo prirejeno določenemu podjetju. Lastnik podjetja Computel Aleš Jelovšek je za POP TV dejal, da ima razpis previsoko postavljene referenčne pogoje, s čimer da želi ministrstvo izločiti slovenske ponudnike. Ponudniki se morajo namreč izkazati z vsaj enim izvedenim projektom, katerega vrednost presega štiri milijone evrov brez DDV ali pa z največ tremi projekti, katerih vrednost mora presegati šest milijonov evrov, posamezen projekt pa mora presegati 1,5 milijona evrov brez DDV.

Ministrstvo za zdravje je javno naročilo objavilo sredi aprila, prvotni rok za prijavo pa je bil 19. maj. V začetku maja so ga podaljšali za en teden do 26. maja, nato pa 22. maja do 6. junija, objavili so tudi popravek razpisne dokumentacije.

Kot je razvidno iz sklepa Državne revizijske komisije, pa je ministrstvo vlagatelju in komisiji 13. junija posredovalo predlog za zavrnitev vseh ponudb in začetek novega postopka javnega naročanja.

Pojasnilo je, da so po prejemu in zavrnitvi zahtevka nadaljevali postopek prejema ponudb, saj je s predmetnim postopkom javnega naročila neposredno povezana izvedba projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije, pri čemer pa za prvi sklop niso pridobili nobene ponudbe, za drugi pa zgolj eno ponudbo.

Zato bi želeli oba sklopa ponoviti, saj želijo pogoje za sodelovanje v obeh sklopih omiliti ter tako omogočiti večjo konkurenco ter prejem večjega števila ponudb. Poleg tega bi obstoječi prvi sklop razdelili na dva sklopa ter tako omogočili oddajo ponudbe večjemu številu ponudnikov.

Predlog za izdajo sklepa, s katerim bi naročniku kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovolili zavrnitev vseh ponudb in začetek novega postopka javnega naročanja, je komisija zavrgla. Ker so razveljavili celoten postopek oddaje javnega naročila in ta odločitev postane pravnomočna z objavo, bo lahko naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel neposredno po objavi odločitve, so pojasnili.