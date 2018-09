Oče in sin izdelala napravo, ki iz zraka proizvaja pitno vodo

Slovenija je ena z vodo najbogatejših držav v Evropi, a velikokrat tega, da lahko pijemo kar vodo iz domače pipe, ne cenimo. Robert in Aljaž Slavec sta na potovanju v Maroku videla, kako je, če pitne vode ni, in dobila idejo. Začela sta razvijati napravo, ki iz zraka proizvaja pitno vodo in jo tudi izdelala.