Razvili revolucionarno zdravju prijazno razkužilo za roke in površine

Razvili so namreč edinstveno formulo naravnega razkužila za roke, imenovanega BCx 900+2, kjer je poleg 70% etanola in vode dodan visoko koncentriran ekstrakt rjave morske alge (alginat), poznane tudi kot Norveški kelp. K pogovoru smo povabili direktorja podjetja EKO GEA Nejca Đorđića, ki pravi, da gre za sredstvo, katero se uporablja pri zdravljenju bolezni kože, le to obnavlja in nahrani z mikrohranili, ščiti njeno površino od zunanjih vplivov ter preprečuje vdor nevarnih kemikalij v kri skozi kožo. »Tehnologija se uporablja v Evropskih ter svetovnih inštitucijah že nekaj let. V bolnišnicah, ustanovah za starejše in za dolgotrajno oskrbo, v vrtcih, trgovskih centrih in šolah, z namenom zmanjšanja tveganj za okužbe, povezane z zdravstvenim varstvom, imenovane tudi 'superbakterije',« je predstavil glavni namen sredstva direktor Đorđić.

Sredstvo testirano pri svetovno znanem laboratoriju

Biološko sredstvo BCx 900+2 je bilo testirano v Evropsko priznanem laboratoriju Microbiological Solutions Limited v Londonu. In kaj pravijo rezultati testov? Ti dokazujejo, da je sredstvo izjemno in revolucionarno učinkovito (99,99%) pri razkuževanju bakterij, virusov in glivic. Nejc Đorđić nadaljuje: »Dokazano je, da sredstvo razkuži in prepreči razvoj mikrobiologije na površinah. Do preparata BCx 900+2 smo prišli nekoliko po naključju, ko smo ugotovili, kako lahko na površinah popolnoma naravno uničimo bakterije in viruse, med drugim tudi COVID-19. Gre za unikatno delovanje razkužila, hkrati pa kožo dodatno zaščiti in je ne poškoduje. Zaradi blagodejnih učinkov rjavih morskih alg je koža po nanosu celo negovana.«