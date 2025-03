Razvoj novega orožarskega podjetja v Sloveniji: kakšni so načrti?

Milosavljević je sporočil, da s SDH niso v dogovorih in da niso imeli nobenega sestanka. Je pa potrdil, da so z nemško družbo v pogovorih o različnih oblikah sodelovanja. Direktor interesnega združenja Grozd obrambne industrije Slovenije konkretnega primera ne pozna, meni pa, da se odpirajo priložnosti še za druge industrije.

"Mi pozivamo industrije, kot so kovinska na primer, elektronika, avtomobilska nenazadnje, da se nam priključijo, ker v Sloveniji je ogromno tehnološkega znanja," pravi Boštjan Skalar iz Grozda obrambne industrije Slovenije in dodaja, da to znanje lahko doprinese h končnim produktom. "Slovenija je izredno izvozno usmerjena in seveda velikokrat del dobavnih verig, ampak to še ne pomeni, da imamo efektivnost, ker največ efekta dajo končni produkti," pravi.

Na obrambnem ministrstvu medtem pravijo, da z informacijami, da bi se načrtovala ustanovitev skupnega podjetja, ne razpolagajo. Tudi na holdingu, kamor se je z ministrstva nedavno preselil Damir Črnčec, tega niso komentirali, opirajo se na zakonske omejitve glede komuniciranja.