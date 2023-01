Razvoj Slovenske vojske do 2040: nujno hitro odzivanje na varnostne razmere

Kot je v uvodu posveta pojasnil minister za obrambo Marjan Šarec, so glavni razlogi za prenovo lani sprejete resolucije, predvidene do leta 2035, drastično spremenjene varnostne razmere v Evropi ter nove in višje ambicije glede razvoja Slovenske vojske (SV). Po njegovih besedah je velik poudarek v predlogu resolucije na bolj ambiciozni časovnici doseganja obrambnih izdatkov, ki naj bi raven dveh odstotkov BDP dosegli do leta 2030. Povečanje ravni obrambnih izdatkov pa, kot je dejal, zahteva, da z njimi ravnajo gospodarno in smotrno ter da pri modernizaciji SV in v razvoj njenih zmogljivosti vključujejo tudi domače znanje in domače gospodarstvo.

SV za svoje delovanje in opravljanje zakonsko predpisanih nalog v domovini ter za delovanje obrambnih struktur Nata in EU potrebuje kadrovsko popolnjene, prilagodljive, opremljene, usposobljene in vzdržljive vojaške zmogljivosti, je dejal. Ob tem je napovedal, da bodo srednjo bataljonsko bojno skupino in srednji izvidniški bataljon, ki ju vzpostavljamo za potrebe nacionalne obrambe in sta hkrati tudi del zavez do Nata, razvijali vzporedno in finančno racionalnejše.

Velik poudarek pa bo po njegovih besedah tudi na razvoju zmogljivosti SV, ki so lahko namenjene tudi podpori v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Resolucija tako predvideva nadgradnjo obstoječih helikopterskih zmogljivosti ter hitrejšo nabavo drugega transportnega letala, ki ga bodo lahko uporabili tudi za gašenje požarov, je pojasnil.

Prvo transportno letalo tipa spartan, ki je že naročeno, v Sloveniji pričakujejo v letošnjem letu. Trenutno je še v preizkušanju v Italiji.