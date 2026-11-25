Mark Pleško že četrt stoletja vodi enega vodilnih visokotehnoloških podjetij v Sloveniji - Cosylab. Razvoj tehnologij za zdravljenje raka je le ena od njihovih dejavnosti. V svojem delovanju so neločljivo vpeti v svetovne poslovne trge. "Za nas je pomembno, da lahko vrhunske tujce privabimo v Slovenijo, zaradi mene, če pustimo obdavčitev za tiste, patriote, ki smo v Sloveniji, v redu. Ampak kako bomo pa tujce pridobili?"
V njihovi branži se plače za vrhunske kadre gibljejo med 200 in 500 tisoč evri letno. "In tak človek, če bi prišel k nam, bi nas stal bruto bruto dvakrat več, kot bi nas stal v Ameriki."
Mesečna plača zaposlenemu, ki bi letno prejemal 200 tisočakov bruto, bi se s potrditvijo kapice iz slabih sedem popravila na osem tisoč evrov neto. Država bi zaradi kapice izgubila dobrih 25.000 evrov prispevkov, a prejela dobrih 12.500 evrov več dohodnine letno.
Ne zgolj ukrep, že njegovo poimenovanje. "Razvojna kapica" pa pogreje sindikate.
"Še huje je, ko jo imenujejo socialna kapica, ko pa gre v resnici za managerski pokrov, ki z betonsko težo odreže prispevke tistih z višjimi plačami, da bi prispevali v pokojninsko in zdravstveno blagajno," je medtem prepričan glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) Branimir Štrukelj.
Koliko zaposlenih ima plačo nad 7500 evri?
Po zadnjih podatkih Sursa naj bi bilo nad 7500 evri okrog 13.000 zaposlenih. Po podatkih Gospodarske zbornice, nekaj tisočakov več - približno 16.000, navajajo.
"Konkretno, to so ljudje, ki so vrhunski strokovnjaki, vodje razvojnih oddelkov in tudi vodilni delavci," pravi Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri GZS.
Da gre predvsem za slednje, je prepričan Štrukelj. "Gre hkrati tudi za poplačilo tistega, kar so delodajalci managerji nudili tem strankam pred volitvami in to je podpora. Dobijo jo nazaj v obliki višjih plač in to samo oni."
Da je ukrep nujen v luči mednarodne konkurenčnosti, pa opozarja Ivanc. "Glede na to, da je Slovenija majhna in glede na to, da je za neko multinacionalko celotna regija Adrija tista, ki je relevantna, se nam pač dogaja, da se seveda podjetja odločajo postaviti center razvoja v državo, kjer je to najbolj ugodno."
Kapica bi oplazila tudi vodilne politike, v javnem sektorju pa še predvsem zdravnike.
Bi slučajno socialna kapica zadela tudi kakšnega šefa sindikalnih central? "Ja, se mi je zdelo, da mislite name, mene ta kapica ne zadane, čeprav si to morda kdo misli," zatrjuje Štrukelj.
V naši soseščini kapico poznajo Avstrijci. Postavljena je že pri slabih 7000 mesečno.
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