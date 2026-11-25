Mark Pleško že četrt stoletja vodi enega vodilnih visokotehnoloških podjetij v Sloveniji - Cosylab. Razvoj tehnologij za zdravljenje raka je le ena od njihovih dejavnosti. V svojem delovanju so neločljivo vpeti v svetovne poslovne trge. "Za nas je pomembno, da lahko vrhunske tujce privabimo v Slovenijo, zaradi mene, če pustimo obdavčitev za tiste, patriote, ki smo v Sloveniji, v redu. Ampak kako bomo pa tujce pridobili?" V njihovi branži se plače za vrhunske kadre gibljejo med 200 in 500 tisoč evri letno. "In tak človek, če bi prišel k nam, bi nas stal bruto bruto dvakrat več, kot bi nas stal v Ameriki." Mesečna plača zaposlenemu, ki bi letno prejemal 200 tisočakov bruto, bi se s potrditvijo kapice iz slabih sedem popravila na osem tisoč evrov neto. Država bi zaradi kapice izgubila dobrih 25.000 evrov prispevkov, a prejela dobrih 12.500 evrov več dohodnine letno.

Koliko več bi dobili? zaposleni na 200.000 evrov bruto plače? FOTO: POP TV

Ne zgolj ukrep, že njegovo poimenovanje. "Razvojna kapica" pa pogreje sindikate. "Še huje je, ko jo imenujejo socialna kapica, ko pa gre v resnici za managerski pokrov, ki z betonsko težo odreže prispevke tistih z višjimi plačami, da bi prispevali v pokojninsko in zdravstveno blagajno," je medtem prepričan glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) Branimir Štrukelj.

Koliko zaposlenih ima plačo nad 7500 evri?