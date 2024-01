Razžalitev novinark: vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo Janeza Janše

Prvak Slovenske demokratske stranke Janez Ivan Janša je bil na prvostopenjskem sodišču v Celju leta 2022 spoznan za krivega dveh kaznivih dejanj razžalitve novinark Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek, zaradi česar je prejel pogojno kazen. Njegovi zagovorniki so se sicer na odločitev pritožili, a je vrhovno sodišče zdaj prikimalo prvotni sodbi in zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti. Obsojencu je ob tem naložilo tudi plačilo sodne takse.

Vrhovno sodišče RS je odločilo o zahtevi za varstvo zakonitosti, ki so jo zoper sodbo celjskega okrožnega sodišča vložili zagovorniki prvega moža stranke SDS Janeza Janše. To je namreč nekdanjega premierja zaradi tvita o novinarkah TV Slovenija Eugeniji Carl in Mojci Šetinc Pašek spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj razžalitve, in sicer po prvem in drugem odstavku 158. člena kazenskega zakonika.

158. člen Kazenskega zakonika (Razžalitev): 1) Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev. 2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Okrožno sodišče v Celju je pred skoraj dvema letoma izreklo pogojno obsodbo, v kateri je obsojenemu za vsako kaznivo dejanje izreklo kazen dveh mesecev zapora in zatem enotno kazen treh mesecev zapora ter enoletno preizkusno dobo, piše v obrazložitvi sodbe, ki jo je na spletu delila ena od tožnic, novinarka Eugenija Carl. V obrazložitvi piše še, da je Višje sodišče v Celju s sodbo 24. maja 2022 zavrnilo pritožbo obsojenčevih zagovornikov in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Ob tem pa je odločilo tudi o stroških kazenskega postopka. Obsojencu je naložilo plačilo sodne takse v višini 480 evrov ter potrebnih izdatkov tožnic. Prav tako je dolžan plačati tudi nagrado in potrebne izdatke njunega pooblaščenca, nastale v postopku s tem pravnim postopkom.

Janševa razžalitev novinark FOTO: Bobo icon-expand

Obsojenčevi zagovorniki so sicer zahtevo za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo vložili zaradi, kot so navedli, kršitev kazenskega zakonika, bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, kršitev 22., 25., 29. in 39. člena ustave ter kršitve 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Vrhovnemu sodišču so predlagali, naj izpodbijano sodbo razveljavi in naj obtožbo zavrne, ob tem pa naj izda tudi oprostilno sodbo ali pa zadevo vrne v novo odločanje. Vrhovni državni tožilec dr. Jože Kozina in odvetnik Carlove ter Šetinc Paškove Stojan Zdolšek sta odgovorila na zahtevo. Oba sta predlagala, naj vrhovno sodišče zahtevo zavrne, kar je tudi storilo. Carlova je ob delitvi sodbe sporočila: "Konec je. Obsodilka prestala vrhovno sodišče."