Rdeč alarm za tri hrvaške regije: vreme izjemno nevarno

Na Jadranu do četrtka velja oranžno opozorilo, ki pomeni veliko tveganje za vročinski val. Za kninsko regijo velja rumeno opozorilo, ki pomeni zmerno tveganje. V notranjosti bo tveganje zmerno in visoko oziroma veljata rumeno in oranžno opozorilo, napovedi hrvaškega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) povzema Net.hr.
Najvišja dnevna temperatura bo med 33 in 38 stopinjami Celzija. Med koncem tedna bo najvišja dnevna temperatura na kopnem ponekod redno presegala 35 stopinj Celzija.
Olajšanja ne bodo prinesle niti noči. Na morju poleg vročih dni, ko je najvišja dnevna temperatura 30 stopinj Celzija ali več, dodatna tveganja predstavljajo tudi tople noči, ko temperatura zraka ne pade pod 20 stopinj Celzija. V zelo toplih, tropskih nočeh pa se temperatura ohranja pri 25 stopinjah ali več. Takšne razmere otežujejo kakovosten spanec, počitek in okrevanje telesa, poudarja hrvaški portal.
To še posebej velja za obalna urbana središča, kjer temperatura zraka ponoči včasih ne pade pod 25 stopinj.
Osvežitev sicer lahko najdete v morju, katerega temperatura je trenutno med 23 in 27 stopinjami Celzija, vendar se bo tudi morje v prihodnjih dneh postopoma še segrevalo.
Glede na napovedi se bo vročina nadaljevala tudi v nedeljo in na začetku naslednjega tedna, nato pa se negotovost napovedi poveča, zato v tem trenutku ni mogoče z veliko gotovostjo trditi, ali bo vročina popustila, pravijo hrvaški meteorologi.
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