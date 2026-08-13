Rdeča barva po vratih knjigarne: 'Napad je simptom stanja v mestu in državi'

Knjigarno Mariborka so danes okoli 11. ure znova napadli neznanci. Z rdečo barvo so poškropili dvokrilna kovinska vrata s cerado, tlakovce pred vhodom in del fasade. Barva je prodrla tudi v notranjost knjigarne, kjer so bila poškodovana vhodna vrata in vitrina s knjigami. Po navedbah direktorice založbe VigeVageKnjige, lastnice knjigarne, Anje Zag Golob, škoda znaša okoli 3000 evrov. A kot pravi, je pomembnejše sporočilo napada, saj je bila znova tarča prostor, ki ga v Mariborki razumejo kot prostor svobode, kritične misli in argumentirane razprave.

Ponovni napad na knjigarno Mariborka FOTO: Facebook: Mariborka

"Bolj od tega je zaskrbljujoče dejstvo, da je bila – v drugem največjem mestu v državi – znova napadena knjigarna, prostor svobode, kritične misli in argumentirane debate," je Zag Golob zapisala v izjavi na Facebooku. Mariborka je v mestu znana tudi kot prostor, ki podpira pravice manjšin in enakopravnost. Med drugim vsako leto junija v počastitev meseca ponosa izobesijo mavrično zastavo. "Prepričani smo, da je s tem povezan tudi današnji napad, da gre za zločin iz sovraštva zoper manjšine, in ne le za 'navadno' poškodovanje tuje stvari," je zapisala direktorica. Posebej jo je pretresla uporaba rdeče barve: "Grozljivo pa je leta 2026 tudi videti barvo, ki aludira na kri, polito po vratih knjigarne," je dejala.

Ponovni napad na knjigarno Mariborka FOTO: Facebook: Mariborka

V založbi tako najostreje obsojajo nasilje in nestrpnost ter pozivajo pristojne k ukrepanju. Mestno občino Maribor ob tem pozivajo k večjim vlaganjem v programe za mlade, neodvisno kulturo in razvoj tako imenovanega "mehkega tkiva" mesta. Prepričani so, da je napad tudi simptom širšega stanja v mestu in državi. "Napad na knjigarno je simptom – ne le stanja v mestu Maribor, marveč tudi stanja v državi, in to se nam zdi v dani situaciji skrajno alarmantno," je opozorila Zag Golob. Policiji se je zahvalila za hiter odziv in korektno obravnavo ter izrazila upanje, da bo ustrezno potekal tudi nadaljnji postopek pred tožilstvom in da bodo storilci ustrezno procesirani.

Odzvala se je tudi mestna občina

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Na dogodek so se odzvali tudi na Mestni občini Maribor, kjer vandalizem ostro obsojajo. "Takšna dejanja so nesprejemljiva in nimajo mesta v našem mestu. Maribor mora ostati mesto spoštovanja, dialoga in varnega prostora za vse," so sporočili na družbenih omrežjih. Občina je obsodila vsakršno namerno poškodovanje tuje lastnine in poseganje v prostore, namenjene kulturi, svobodni misli in dialogu, ter pozvala k strpnemu in odgovornemu ravnanju.

Predsednica opozorila na širši problem nestrpnosti do drugačnosti

Predsednica Nataša Pirc Musar je prav tako obsodila ponovni napad na knjigarno Mariborka, ob tem pa opozorila na širši problem nestrpnosti do drugačnosti. Kot je zapisala, je bila knjigarna tokrat tarča rdeče barve, skoraj istočasno pa so bile na družbenih omrežjih namenjene homofobne žaljivke mlademu slovenskemu atletu Mitji Zubinu, ki Slovenijo zastopa na evropskem prvenstvu v atletiki. "To me žalosti in jezi. Spolna usmerjenost ne more in ne sme biti žaljivka. Različnost ni grožnja, sovraštvo pa nikoli ne sme postati nekaj običajnega, ob čemer zgolj skomignemo z rameni," je poudarila.

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