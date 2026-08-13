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Slovenija

Rdeča barva po vratih knjigarne: 'Napad je simptom stanja v mestu in državi'

Maribor, 13. 08. 2026 18.02 pred 7 urami 3 min branja 56

Avtor:
L.M.
Ponovni napad na knjigarno Mariborka

Mariborska knjigarna Mariborka je bila znova tarča vandalizma. Neznanci so vhodna vrata, tlakovce in del fasade poškropili z rdečo barvo, ki je prodrla tudi v notranjost. V knjigarni škodo ocenjujejo na okoli 3000 evrov, ob tem pa opozarjajo, da napad presega zgolj materialno škodo. Na dogodek so se odzvali tudi na Mestni občini Maribor, kjer vandalizem ostro obsojajo. Predsednica je prav tako obsodila ponovni napad na knjigarno Mariborka, ob tem pa opozorila na širši problem nestrpnosti do drugačnosti.

Knjigarno Mariborka so danes okoli 11. ure znova napadli neznanci. Z rdečo barvo so poškropili dvokrilna kovinska vrata s cerado, tlakovce pred vhodom in del fasade. Barva je prodrla tudi v notranjost knjigarne, kjer so bila poškodovana vhodna vrata in vitrina s knjigami.

Po navedbah direktorice založbe VigeVageKnjige, lastnice knjigarne, Anje Zag Golob, škoda znaša okoli 3000 evrov. A kot pravi, je pomembnejše sporočilo napada, saj je bila znova tarča prostor, ki ga v Mariborki razumejo kot prostor svobode, kritične misli in argumentirane razprave.

Ponovni napad na knjigarno Mariborka
Ponovni napad na knjigarno Mariborka
FOTO: Facebook: Mariborka

"Bolj od tega je zaskrbljujoče dejstvo, da je bila – v drugem največjem mestu v državi – znova napadena knjigarna, prostor svobode, kritične misli in argumentirane debate," je Zag Golob zapisala v izjavi na Facebooku.

Mariborka je v mestu znana tudi kot prostor, ki podpira pravice manjšin in enakopravnost. Med drugim vsako leto junija v počastitev meseca ponosa izobesijo mavrično zastavo. "Prepričani smo, da je s tem povezan tudi današnji napad, da gre za zločin iz sovraštva zoper manjšine, in ne le za 'navadno' poškodovanje tuje stvari," je zapisala direktorica.

Posebej jo je pretresla uporaba rdeče barve: "Grozljivo pa je leta 2026 tudi videti barvo, ki aludira na kri, polito po vratih knjigarne," je dejala.

Ponovni napad na knjigarno Mariborka
Ponovni napad na knjigarno Mariborka
FOTO: Facebook: Mariborka

V založbi tako najostreje obsojajo nasilje in nestrpnost ter pozivajo pristojne k ukrepanju. Mestno občino Maribor ob tem pozivajo k večjim vlaganjem v programe za mlade, neodvisno kulturo in razvoj tako imenovanega "mehkega tkiva" mesta. Prepričani so, da je napad tudi simptom širšega stanja v mestu in državi.

"Napad na knjigarno je simptom – ne le stanja v mestu Maribor, marveč tudi stanja v državi, in to se nam zdi v dani situaciji skrajno alarmantno," je opozorila Zag Golob.

Policiji se je zahvalila za hiter odziv in korektno obravnavo ter izrazila upanje, da bo ustrezno potekal tudi nadaljnji postopek pred tožilstvom in da bodo storilci ustrezno procesirani.

Odzvala se je tudi mestna občina

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na dogodek so se odzvali tudi na Mestni občini Maribor, kjer vandalizem ostro obsojajo. "Takšna dejanja so nesprejemljiva in nimajo mesta v našem mestu. Maribor mora ostati mesto spoštovanja, dialoga in varnega prostora za vse," so sporočili na družbenih omrežjih.

Občina je obsodila vsakršno namerno poškodovanje tuje lastnine in poseganje v prostore, namenjene kulturi, svobodni misli in dialogu, ter pozvala k strpnemu in odgovornemu ravnanju.

Predsednica opozorila na širši problem nestrpnosti do drugačnosti

Predsednica Nataša Pirc Musar je prav tako obsodila ponovni napad na knjigarno Mariborka, ob tem pa opozorila na širši problem nestrpnosti do drugačnosti. Kot je zapisala, je bila knjigarna tokrat tarča rdeče barve, skoraj istočasno pa so bile na družbenih omrežjih namenjene homofobne žaljivke mlademu slovenskemu atletu Mitji Zubinu, ki Slovenijo zastopa na evropskem prvenstvu v atletiki.

"To me žalosti in jezi. Spolna usmerjenost ne more in ne sme biti žaljivka. Različnost ni grožnja, sovraštvo pa nikoli ne sme postati nekaj običajnega, ob čemer zgolj skomignemo z rameni," je poudarila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem je izrazila podporo knjigarni Mariborka, založbi VigeVageKnjige in vsem, ki si prizadevajo ustvarjati varne prostore za vse ljudi. Po njenih besedah morajo biti tudi knjigarne in drugi kulturni prostori okolja, kjer lahko vsakdo svobodno izraža svojo identiteto, brez strahu pred nasiljem ali sovraštvom.

"Niste sami. Slovenija in z njo vsaka knjigarna mora biti prostor, v katerem je vsakdo lahko to, kar je – brez strahu. Tega se morajo zavedati tudi lokalne skupnosti in zoper takšno nasilje odločno ukrepati," je zapisala.

Predsednica je podporo namenila tudi atletu Mitji Zubinu. Zaželela mu je, da bi ga podpora večine ljudi spremljala glasneje od tistih, ki ga žalijo in ponižujejo. Atletski zvezi Slovenije se je zahvalila za hiter in jasen odziv ter ukrepanje.

"V športu in v naši družbi ni prostora za homofobijo, sovražni govor in diskriminacijo," je sklenila zapis na družbenih omrežjih.

Mariborka Maribor vandalizem sovražni govor knjigarna

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KOMENTARJI56

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Vrhovni poveljnik
13. 08. 2026 21.28
V Vatikanu je preko 80% klerikov gejev. Vir podatka je knjiga Prvi kamen, poljskega duhovnika Charamse, ki je bil profesor na papeški univerzi Gregoriana ter generalni tajnik Kongregacije za doktrino vere (bivša Inkvizicija!), bolj kredibilnega vira ne morete dobiti! 
Odgovori
+3
4 1
M_teoretik
13. 08. 2026 21.19
Eni pravjo, da LGBt vsiljujejo drugim. Vprašanje je kdo bolj komu kaj vsiljuje . Razni verski zastavonoše kot je Primc, ali LGBt. LGBT aktivisti se le upirajo posiljevanju raznim Primcem!?
Odgovori
+1
4 3
Houdre
13. 08. 2026 21.04
Precednica zase se brigi
Odgovori
+1
5 4
SDS_je_poden
13. 08. 2026 21.17
To, kar si napisal, bi bolj veljalo zate.
Odgovori
+0
3 3
mmickica
13. 08. 2026 20.22
Naj se v Mariborki ukvarjajo s knjigami in ne z mavricami, pa se jim verjetno to ne bo dogajalo. Ce se gres politike in aktivizma, se sprijazni, da si nasprotniku tarca.
Odgovori
+7
11 4
SDS_je_poden
13. 08. 2026 20.48
Kdo je tebi nasprotnik? A si ti drugače zdrav osebek?
Odgovori
-3
4 7
galeon
13. 08. 2026 20.11
Z inštalacijo so mal popravli klavrni videz vhoda.
Odgovori
+5
10 5
JApajaDAja
13. 08. 2026 20.15
pred leti pa mize pred dz...samo bili so "naši"....
Odgovori
+2
3 1
Bad Minton
13. 08. 2026 20.00
Če provocirajo in nam vsiljujejo drugacnost, je jasno, da ostali tega ne bomo prenašali.
Odgovori
+11
19 8
SDS_je_poden
13. 08. 2026 20.49
Kdo tebi kaj vsiljuje?
Odgovori
-2
4 6
Cervantes Saavedra
13. 08. 2026 20.59
za Bad: V 8. stol. so na območje današnje spodnje Štajerske vdrli germanski Franki in prednikom Slovencev z meči vsilili tuje gospodarje in namesto dobre stare domače vere popolnoma drugačno vero, provokativno uvoženo iz Azije. Zdaj smo se že tako navadili na to drugačnost, da jo prenašamo in imamo kar za svojo. Še bo treba rdeče barve, a ne?
Odgovori
+0
3 3
slayer2
13. 08. 2026 19.56
Samo prebral sem da izobešajo mavrično zastavo mi je bilo takoj vse jasno!!!
Odgovori
+10
16 6
Cervantes Saavedra
13. 08. 2026 21.58
za slayer: Odličen namig!!! Če se samo bistro spomniva denimo mavričarjev kot so nekdanji avstrijski skrajnje desničarski politik Jörg Haider, pa pred nekaj leti je bil v Bruslju madžarski poslanec stranke desničarja Orbana zasačen v spodnjih gatah, kako beži iz neke temne hiše, polne pokončnih diplomatov moškega spola. Ali letos dosedanji vodja desničarske krščanske stranke v Nemčiji, ki si je s svojim možem (!!!) omislil nadomestno mater. Vse je jasno, zakaj take ne prenašajo rdeči malarji. Šmenta, a ne, kaj se zgodi, če človek nekaj nepremišljeno blekne!
Odgovori
0 0
txoxnxy
13. 08. 2026 19.55
A ni rdeča barva zaščitni znak skrajnih levičarjev ?
Odgovori
+6
10 4
Cervantes Saavedra
13. 08. 2026 21.21
Plašči kardinalov v Vatikanu so rdeče barve.
Odgovori
-1
1 2
vlahov
13. 08. 2026 19.44
Ker se izpostavljajo , zato se to dogaja . Ker posiljujejo običajne ljudi z svojimi aktivnostmi. Če jih je manj pomeni , da se moraš prikloniti večini.
Odgovori
+12
17 5
Mclaren
13. 08. 2026 19.42
Primitivizem brez primere!
Odgovori
-7
8 15
Cervantes Saavedra
13. 08. 2026 21.25
za Mc: Večina se s teboj ne strinja. So dobro seznanjeni in vedo, da taki njihovi primitivizmi niso nič redki. Spoštujmo njihovo mnenje in argumentirane razlage.
Odgovori
-2
0 2
Vera in Bog
13. 08. 2026 19.36
Bolj ko silite te lgbt bolj bomo ljudje proti !
Odgovori
+15
22 7
Mclaren
13. 08. 2026 19.42
Ka bluzis?
Odgovori
-10
7 17
Cervantes Saavedra
13. 08. 2026 21.30
za Vera: Včasih mavrične parade niso smele biti prirejane denimo v Beogradu, zdaj so. Tvoja logika nima hib. - Tudi meni so sumljive družbe, kjer so sami moški. Ene takih obstajajo že 2000 let. Zadnja desetletja jih je vse več na sodiščih. In vse več jih obsojajo. A krivosodje po tvojem?
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
13. 08. 2026 19.35
Najbolj da gremo vsi v Palestino in da smo vsi geji 🤣🤣
Odgovori
+4
11 7
QueenKong
13. 08. 2026 19.30
treba je mal pošlatat podmladek stranke ki sovraži kulturo in znanost
Odgovori
-2
10 12
Morgoth
13. 08. 2026 19.31
Saj govoriš o Levici, a ne? Dojenje psa, radiatorji pa to.
Odgovori
+9
19 10
Mclaren
13. 08. 2026 19.42
Ne, govorimo o desnuharjih.
Odgovori
-3
9 12
Vera in Bog
13. 08. 2026 19.53
Sds je stranka vrednot ! družina, dom, vera haha. Dvomim da res
Odgovori
+1
5 4
Finfer
13. 08. 2026 19.28
Stanje v državi je katastrofalno kradejo vsepovsod po vseh ministrstvih,javnih zavodih,policiji,trgovinah,strankah in ni čudno da vse propada ker državo nič ne briga ker morajo skrbeti za svoje riti !!
Odgovori
+6
9 3
JAZsemTI
13. 08. 2026 19.28
Po celotni Evropi je v porastu nestrpnost do prišlekov in vseh, ki izgledajo ali delujejo drugače. Bojim se, da se bo projekt evropskega “talilnega lonca” po zgledu ZDA končal zelo neprijetno.
Odgovori
+9
14 5
Uporabnik1921539
13. 08. 2026 19.19
vsak mora posledice svojih odlocitev nositi sam.Gaussova krivulja pac je,kakrsna je in najvec je obicajnih ljudi.V krdelu volkov belega volka tudi izlocijo.Tako pac je.Ni vse dobro,kar he drugacno
Odgovori
-1
8 9
SDS_je_poden
13. 08. 2026 21.18
Torej praviš, naj se ljudje bolj kot na razum, zanašamo na nagone? A si ti prepričan, da bi bila to dobra odločitev?
Odgovori
+1
2 1
obožeobože
13. 08. 2026 19.15
Škoda da skrajneži delajo zgago po mestu in državi!
Odgovori
-1
6 7
Vzorčen primer
13. 08. 2026 19.15
Koliko stane tak članek?
Odgovori
+3
10 7
Žmavc
13. 08. 2026 19.17
43€
Odgovori
+1
6 5
Vzorčen primer
13. 08. 2026 19.22
Kaj ima cena s politično usmerjenostjo?
Odgovori
-4
2 6
yss
13. 08. 2026 19.11
Svobodni nediji, kultura, demokracija, sociala.,solidarnost, enotnost, civilna družba svobona volja in misel so največji strah te vlade. Se pravi vse, kar lahko ljudje počnejo brez vladne kontrole.
Odgovori
+2
10 8
E.Nigma
13. 08. 2026 18.59
Lahko bi pa delali tak kot knjigarna na Grajskem trgu. Zaprla lokal dol pa se odselila. V novo knjižnico v letu 2039 recimo.
Odgovori
+3
6 3
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