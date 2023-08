Začasna zaustavitev gradnje projekta v Bohinju, poziv Merlaku, naj vrne 12 zemljišč

Damian Merlak še vedno velja za enega najbogatejših Slovencev, saj je njegovo premoženje ocenjeno na več kot 200 milijonov evrov. Iz sveta kriptovalut se je pred leti na začudenje, pa tudi navdušenje mnogih, podal v hotelirstvo v slovenski turizem. V Bohinju je odkupil odslužene, zapuščene in propadle bisere, a se je pri tem, vsaj ko gre za hotel Zlatorog, uštel.

"Celoten kompleks je bil v lasti Alpetourja, to je bilo državno podjetje in takrat je prišel zakon, da so morala vsa državna podjetja prenesti svoja zemljišča, to so v našem primeru travniki in gozdovi, na sklad kmetijskih zemljišč," je lansko leto v oddaji Preverjeno situacijo komentiral direktor družbe Alpinia, Jure Repanšek. Zakon se je uredil, zato so se kmetijska zemljišča prodajala skupaj s podjetji, je povedal Repanšek.