Sekcijski merilniki hitrosti v neskladju s predpisi

Na gorenjski avtocesti med Ljubljano in Vodicami, na štajerski avtocesti, pri trojanskih predorih. Pa na višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta in na Primorki, med Logatcem in Vrhniko. To so lokacije, kjer bi morali že prihodnjo pomlad prehitre voznike brzdati sekcijski radarji.

Zdaj vemo, da je bila Darsova časovnica preambiciozna. Lani so na razpisu izbrali izvajalca – podjetje Intermatic, ki bi za vzpostavitev in vzdrževanje opreme prejel nekaj manj kot 530 tisočakov.

"Razpisni pogoji so bili javno objavljeni. Na ta razpis so se prijavili trije ponudniki, ki so ustrezali tem pogojem, res pa je, da dejansko pri odpiranju ponudb še niso imeli pridobljenega certifikata o odobritvi tipa merilnika," pojasnjuje Damjan Petrič, v. d. generalnega direktorja Policije.

Kar 15 mesecev je Intermaticove merilnike hitrosti testiral Urad za meroslovje. Vedeli so, da bo trajalo, a niso pričakovali, da bo Urad na koncu radarje ocenil negativno. So bili razpisni pogoji preohlapni?

Na Policiji odločno ..."Potek javnega naročila ni odvisen od Policije, ampak od naročnika tega sistema, to je bil Dars!"

Zadeve ne komentiramo, ker nismo seznanjeni s postopkom, pa se glasi odgovor Darsa. Da pa se je izvajalec na odločitev Urada za meroslovje že pritožil in da bodo počakali na razplet in nato primerno ukrepali.

In kolikšne bodo zaradi tega zamude? Na Darsu optimistično – da časovnice niso spreminjali in da pogodba izbrano podjetje zavezuje, da sistem vzpostavijo do konca marca prihodnje leto.

"To vse traja že predolgo, je pa res, da je bil v tem primeru naročnik Dars in verjamem, da bodo tudi ta zaplet rešili in da tudi v Sloveniji predvsem zaradi večje varnosti na avtocestah pridemo do t. i. sekcijskega merjenja hitrosti," je dejal notranji minister Boštjan Poklukar.

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, pa: "Mislim, da bi lahko to pripomoglo k umiranju prometa, mogoče tudi k zmanjševanju zastojev v teh centrih. Tako, da res pričakujem, da se stvar izpelje in začne delovati čim prej."

Na Uradu za meroslovje izjav na to temo ne dajejo, potrdili so le, da se s pritožbo podjetja Intermatic zdaj ukvarja Ministrstvo za gospodarstvo.